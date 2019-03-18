2019 Formula 1 sezonuna Mercedes hızlı başladı!

2019 Formula 1 Şampiyonası’nda ilk yarış olan Avustralya GP’sini Mercedes takımının iki pilot zirvede tamamladı. Yarışa pole pozisyonunda yani lider olarak başlayan İngiliz pilot Lewis Hamilton, kalkış sırasında yavaş kalınca takım arkadaşı Bottas ilk virajda birinciliğe geçti. O andan itibaren Bottas, pit stoplar haricinde yerini koruyarak yarışı tamamladı.

Hamilton ise yarışın başında takım arkadaşıyla arasındaki farkı korudu ancak yarışın sonlarına doğru bu tempoya pek ayak uydurduğu da söylenemez. Üçüncü sırada yer alan Verstappen ise sonlara doğru Hamilton’u yakalasa da atak yapacak zamanı olmadı.

Yarışı üçüncü tamamlayan ve RedBull Racing’in gelecek vaad eden pilotu olan Max Verstappen, başlangıçta dördüncü sıradaydı. Pit stoplara kadar Vettel’in arkasında kalan pilot takımın uyguladığı pit stratejisiyle önündeki rakipleriyle arasını kapattı. Bu strateji ise şu şekilde oldu, Verstappen Vettel ve Hamilton pite girdikten tam 11 tur sonra pite girdi! Pit çıkışında yine 4. sırada olmasına rağmen aradaki fark azalmıştı. Bu durumda da yeni lastikleriyle Vettel’i yakalaması uzun sürmedi.

Formula 1’in en önemli takımı olan Ferrari’de ise işler pek yolunda değildi. Vettel yarışı 4. sırada tamamlarken, yeni ve genç pilotları Leclerc’de yarışı 5. sırada tamamladı.