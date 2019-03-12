2019 yılı Audi için birçok gelişmenin yıl dönümü

Aslında temelleri 100 yılı aşkın süre önce atılan ve ilk otomobili 1910 yılında üreten Audi'nin modern hikayesi 70 yıl önce İkinci Dünya Savaşı'nın hemen ardından başladı. Audi'nin öncüsü Auto Union GmbH, 3 Eylül 1949 yılında Ingolstadt'ta kuruldu. Sadece 10 yıl geçtikten sonra, Avrupa'nın en modern otomotiv üretim merkezlerinden biri haline gelen Ingolstadt Fabrikası'nda, ilk DKW Junior da banttan indirildi.

Günümüzden 20 yıl önce Audi AG, dünyanın en zorlu yarışlarından Le Mans 24 Hours'a ilk kez katıldı. İkinci Milenyumun başından itibaren Audi, toplam 13 zafer ile bu yarışlardaki en başarılı marka oldu. Audi'nin en popüler modellerinden olan Audi A4 de ilk kez 25 yıl önce Ingolstadt'taki üretim bandından indirildi. Audi 80'in halefi olan A4, hala Audi'nin en çok satan modeli… Aynı yıl Audi'nin amiral gemisi Audi A8 ve Audi'nin yüksek performanslı model ailesinin ilk modeli olan RS2 de satışa sunuldu.

35 yıl önce Stig Blomqvist, Dünya Ralli Şampiyonası'nda sürücüler kategorisinde şampiyon olurken, Audi de markalar kategorisinde şampiyon oldu. Audi tüm bunların yanında 2019 yılında TDI motorun 30'uncu, Audi 100 Coupe efsanesinin 100'üncü, Audi NSU Auto Union AG'nin 50'inci, DKW Schnellaster efsanesinin 70'inci ve Auto Union'un son Grand Prix zaferinin de 80'inci yıl dönümlerini kutluyor.