2019 yılının en çok satan SUV modelleri

Sundukları geniş yaşam alanı, yerden yüksek gövdeleri ve binek otomobiller gibi her motor, şanzıman kombinasyonuna sahip olmaları SUV modellerinin tercih edilme oranını arttırıyor. Özellikle bu tercih edilme oranına göre 2019 yılında pazarın yüzde 23’ünü SUV’ler oluşturuyor. 2018 yılında ise bu oran yüzde 18.5 seviyelerindeydi. 2019 yılı mart ayında toplam satılan SUV sayısı 8.515 olmuş. İlk üç ayın toplamında ise satılan SUV sayısı 15 bin 830.

Toplam SUV satışının en büyük satış adedini kompakt SUV modelleri 11 bin 209 ile oluşturuyor. İşte 2019 yılı ilk üç ayında en çok satılan SUV modelleri.