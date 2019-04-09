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2019 yılının en çok satan SUV modelleri

Mart ayının bitmesiyle birlikte Otomotiv Distribütörleri Derneği yılın ilk çeyreğine ilişkin detayları açıkladı. Son yıllarda tercih edilme miktarı gün geçtikçe artan ve neredeyse her segmentte modelisunan SUV'ler pazarın önemli bir oyuncusu olarak öne çıkıyor. Özellikle kompakt suv sınıfının yaratıcı modellerinden olan Qashqai'nin liderliği elinden alınamıyor. Bu otomobilden ilk üç ayda toplam 2212 adet satılmış. İşte 2019'un ilk çeyreğinde Türkiye'de en çok satılan SUV modelleri.

Fatih TAN
08:05 -
Haberler Otomotiv
2019 yılının en çok satan SUV modelleri

Sundukları geniş yaşam alanı, yerden yüksek gövdeleri ve binek otomobiller gibi her motor, şanzıman kombinasyonuna sahip olmaları SUV modellerinin tercih edilme oranını arttırıyor. Özellikle bu tercih edilme oranına göre 2019 yılında pazarın yüzde 23’ünü SUV’ler oluşturuyor. 2018 yılında ise bu oran yüzde 18.5 seviyelerindeydi. 2019 yılı mart ayında toplam satılan SUV sayısı 8.515 olmuş. İlk üç ayın toplamında ise satılan SUV sayısı 15 bin 830.

Toplam SUV satışının en büyük satış adedini kompakt SUV modelleri 11 bin 209 ile oluşturuyor. İşte 2019 yılı ilk üç ayında en çok satılan SUV modelleri.

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Son güncelleme: android-time 08:30 09.04.2019
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