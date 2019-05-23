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2019 yılının en iyi motoru Ferrari’nin oldu!

En önemli otomobil ödüllerinden biri olan "Engine of The Year" yarışmasının sonuçları açıkladı. En düşük hacimden en yüksek hacime kadar tüm motorları inceleyen jüri, Ferrari'nin 3.9 litrelikV8 silindirli, biturbo beslemeli motorunu birinci olarak seçti.

Fatih TAN
09:15 -
Haberler Otomotiv
2019 yılının en iyi motoru Ferrari’nin oldu!

Toplam 12 kategori olarak sınıflandırılan yarışma da sonuçlar belli oldu. Ferrari’den Volkswagen’e, Porsche’den Jaguar’a kadar tüm üreticilerin ciddi bir rekabet halinde olduğu yarışma her motoru beygir gücüne göre sınıflandırıyor.

Önceki yıllarda yarışmanın kategorilerini motor hacimleri belirlerken bu yıl motorların ürettiği PS yani motor beygir gücü sınırları belirliyor. 150 beygir altı olarak başlayan kategoriler 650 beygir üzerine kadar artıyor.

Tablodan da anlaşılacağı gibi 12 kategorinin 4 kategorisinde Ferrari üstünlüğü bulunuyor. Jaguar Land Rover’ın geliştirdiği ve I-Pace modelinde kullanılan tam elektrikli motor ise 3 farklı kategoride ödül alarak Ferrari’nin ensesinde diyebiliriz.

Jaguar I-Pace

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Gelecek yıllarda elektriğin güç ünitelerindeki yeri artacak ve elektrik motorlarının daha fazla ödül alacağını göreceğiz. Özellikle bu yılki yarışma sonuçlarından bunu anlamamız mümkün.

Ferrari 488 Pista

150 beygir altında güç üreten motorlar arasından Ford’un efsane EcoBoost motoru geçen yıl Volkswagen’e kaptırdığı koltuğunu geri kazanmış durumda.

Ford Fiesta EcoBoost

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Son güncelleme: android-time 09:16 23.05.2019
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