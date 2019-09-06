2019’un son çeyreğinde satışa sunulacak otomobiller

Döviz kurlarındaki hareketlilik, artan vergi oranları ve banka faizleri otomotiv sektörünü oldukça yavaşlattı hatta durma noktasına getirdi. İç pazardaki bu durgunluk ithal edilen otomobil sayısına ve modellerine de yansıdı. Özellikle 2019 yılında ithal edilmesi beklenen bazı otomobil modelleri eCall diye tabir edilen ve otomobilin uydu ile bağlantısını sağlayan sistemden dolayı gecikme yaşarken kimi de yüksek döviz kuru ve vergiden etkilendi.

İşte 2019 yılının son dört ayında ülkemizde satışa sunulacak otomobiller;

AUDI



A4

Markanın D segmentindeki güçlü oyuncusu A4 en yeni haliyle 2019 yılının son çeyreğinde satışa sunulacak modeller arasında en çok beklenen bir otomobil. Yeni A4 2019 yılının mayıs ayında tanıtılmıştı.

BMW



1 Serisi



Bavyeralı üretici kompakt sınıfta yer alan otomobili olan 1 Serisi’nde radikal değişime gitti. Arkadan itişli olan önceki jenerasyon yerini önden çeker 1 Serisi’ne bıraktı. Otomobilin tasarımı ise markanın en büyük rakibi olan Mercedes’in kompakt sınıftaki modeli A Serisi’ne benziyor.

X1

BMW’nin SUV ürünlerine giriş modeli olan X1 yenilendi. Yenilenen otomobil ürün gamında bulunan X5’ten büyük izler taşıyor. Yeni model ülkemizde yılın son çeyreğinde satışta olacak.





8 Serisi Grancoupe

BMW’nin sportif amiral gemisi olan 8 Serisi, 2 kapılı versiyondan sonra 4 kapılı versiyonuyla da 2019 yılının son çeyreğinde Türkiye’ye ayak basacak modeller arasında.

CITROEN



C5 Aircross

Bugünlerde ülkemizde tanıtımı yapılan otomobil Fransız markanın kompakt SUV segmentindeki en önemli modeli pozisyonunda. Tasarımı, teknolojisi ve ekonomik motor seçeneklerine eklenen rekabetçi fiyatı Citroen’i bu segmentte başarıya götürecek gibi.

FORD



Transit

Üretimi Türkiye’de gerçekleşen ve bir çok ülkeye ihraç edilen ülkemize ihracat pozisyonunda en çok katkıda bulunan Ford, Transit’i bu yılın ilk yarısında yenilemişti. Tasarımı ve teknolojileriyle dikkat çeken

Transit ülkemizde bu yılın sonlarında satışa sunulacak.

Tourneo Custom ve Transit Custom

Tourneo Custom Hibrit

Ranger Raptor

Ford’un başarılı pick-up modeli olan Ranger Raptor 2 litrelik motoruyla segmentinde dikkat çekecek modeller arasında. Ayrıca aracın tasarımı Amerikalı kardeşlerine ciddi miktarda benziyor. Bu durum Ranger Raptor’a olumlu yönde yarayacak.

HONDA

Civic Sedan

Üretimi Türkiye’de gerçekleştirilen Civic Sedan’ın makyaj diye tabir edilen versiyonu Eylül ayında tanıtıldı. Azda olsa tasarımında farklılıklar ve iyileştirmeler olan modelin teknolojik yenilikleri de dikkat çekiyor.

HYUNDAI



i10

Hyundai’nin Türkiye’de ürettiği iki modelden biri olan i10’un segmentindeki başarısını bilmeyen yoktur. Otomobilin basınla paylaşılan görsellerinden anladığım kadarınca i10 zirveyi uzun bir süre daha kimseye bırakmayacağa benziyor. i10’un satışa sunulmasıyla alakalı 2020 yılı konuşulsa da marka 2019 yılında yollarda olması için yoğun çaba sarf ediyor.

LEXUS



LC Coupe

Japon Premium markanın en şık ve dikkat çekici modellerinden biri olan LC Coupe 2019 yılının son çeyreğinde ülkemizde satışa sunulacak modeller arasında.

MERCEDES-BENZ



GLC ve GLC Coupe

Mercedes’in kompakt sınıfta yer alan SUV modeli GLC 2019 yaz aylarında tanıtıldı. Ancak aracın Türkiye’ye gelmesi 2019 yılının son çeyreğinde olacak. Coupe tasarımlı versiyonu da olan otomobildeki yenilikler arasında ise tasarım, motor, şanzıman gibi temel ve fark yaratan konular bulunuyor.



CLA AMG ve A Serisi AMG

Alman markanın kompakt sınıfta olan A Serisi ve coupe sedan tasarımlı CLA modelleri ülkemizde satışta. Ancak bu modellerin en hızlı versiyonu olan AMG’ler son çeyrekte Türkiye’de satışta olacak.

PEUGEOT



508

Tasarımı ve sahip olduğu teknolojileriyle adından oldukça söz ettiren otomobil yaklaşık 1 sene önce tanıtılmasına rağmen henüz ülkemize ayak basmadı. Ancak yılın sonlarına doğru satışta olacağı söyleniyor.

RENAULT



Clio

Renault’un Bursa’daki fabrikasında üretilip tüm Avrupa’ya satılacak olan B segment model Clio bu yılın sonlarında ülkemizde satışta olacak. Bir önceki versiyonuna göre tamamen yenilenen otomobil bu segmentteki dengeleri değiştireceğe benziyor.

SKODA



Superb

Çek markanın amiral gemisi olan Superb hafif bir makyaj operasyonu geçirdi. Otomobilin ön ve arka tamponu, marka logoları, sürücü destek sistemleri bu makyajdan nasibine düşeni aldılar. Ülkemizdeki satışı ise yılın son çeyreğinde olacak.

SUBARU



Forester e-Boxer

Subaru’nun ülkemizde en çok tercih edilen modellerinden biri olan Forester tamamen yenilendi. Bu yenilenme kapsamında otomobilin motoru hibrit teknolojisiyle desteklenirken, markanın yeni global platformunu sayesinde Forester daha dinamik, daha geniş ve daha şık bir otomobil oldu. Yeni Forester Türkiye’deki serüvenine kasım ayında başlayacak.

VOLKSWAGEN



Passat

Volkswagen’in Türkiye’de en çok tercih edilen otomobili olan Passat, hafif bir güncelleme yaşadı. Bu güncelleme kapsamında Passat’ın ön ve arka tamponları yenilenirken otomobil hibrit motor teknolojisine de kavuştu. Passat’ın Türkiye’deki satışına ise 2019 yılının son çeyreğinde başlanacak.





Transporter

Ticari araç denildiği zaman akla ilk gelen modellerden biri olan Transporter, T6.1 versiyonuyla dikkatler üzerine çekeceğe benziyor. Yeni model dijital gösterge tablosu, yeni multimedya ekranı, yeni gövde renkleri ve yeni ön tasarımıyla yolda gördüğünüzde hemen gözünüze çarpacak bir araç olmuş. Transporter’ın ülkemizdeki satış tarihi ise kasım 2019 olarak marka tarafından belirtildi.

VOLVO



XC90

İsveçli markanın Geely ile ortaklığından sonra yaptığı gelişmeye şahit olmayanımız yoktur. Bunun ilk örneği olan XC90 ise artık yenilenme aşamasında. Yeni otomobilin yılın son çeyreğinde ülkemizde olması bekleniyor.