2020 Tokyo Olimpiyatları için özel geliştirildi

Yüzde 100 elektrikli Toyota APM filosu aynı zamanda organizasyonun olduğu yaz boyunca sedye taşımak gibi yardım faaliyetlerini desteklemek için de kullanılacak. Oyunlar boyunca Toyota, ziyaretçileri ve görevlileri çeşitli tesislere taşımak adına 200 civarında APM araç tedarik edecek.

Üç sıra koltuğa sahip APM'de ilk sırada sürücü koltuğu yer alıyor. İkinci sıra koltukta üç kişilik ve üçüncü sıra koltukta iki kişi olmak üzere şoförle birlikte 6 kişilik taşıma kapasitesi sunuyor. Tekerlekli sandalye taşınması gerektiğinde ise, ikinci sıra koltuklar katlanarak gerekli yer açılabiliyor. Güvenlik gerekçesiyle sürücü koltuğu yüksekte ve ortada konumlandırıldı. Böylece sürücünün yolcuları görmesi ve inip/binerken bireysel ihtiyaçlarına destek verebilmesi sağlanacak.

3.9 metre uzunluğa, 1.6 metre genişliğe ve yaklaşık 2 metre yüksekliğe sahip Toyota'nın olimpiyat destek aracı, maksimum 19 km/s hıza ulaşıyor ve 100 kilometrelik menzil sunuyor.