2020 yılında Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) ne olacak?

2018 yılının yarısından sonra daralmaya başlayan otomobil ve hafif ticari araç pazarı, motorlu taşıtlardan alınan ÖTV ve MTV toplamını da etkiliyor. Ayrıca 2019 yılı içerisinde yapılan ÖTV indirimi sonucunda devletin otomotiv endüstrisinden topladığı ÖTV ve MTV 24 milyar TL seviyesinde gerçekleşerek geçen yıla göre yüzde 30 oranında azalmış durumda.

Yeniden değerleme oranı olan yüzde 22.58 oranında artan MTV, 2020 yılında aşağıdaki tablodaki gibi oldu.

Tabloda 1301-1601 cc motor hacmi aralığında 1 ve 3 yaş arası otomobillerin MTV’sinin 338 lira artarak 1837 TL’ye yükseldiği hemen göze çarpıyor. Türkiye’de en çok satın alınan motor hacmi aralığına sahip 1301 ve 1600 cm3 motor hacmine sahip, 4-6 yaş arası araç sahipleri ise 254 lira zam ile 1378 TL vergi ödeyecek.

İLGİLİ HABER Otomobili olanlar dikkat... Özel bankalardan ödenmeyecek!

2019 YILINDA MTV NE KADARDI?

2019 yılındaki Motorlu Taşıtlar Vergileri ise yüzde 15.9 oranında artırılmıştı. Buna göre 2019 yılında ödenen MTV’ler;

Motor Silindir Hacmi: 1300 cc ve aşağısı

1-3 Yaş (TL): 861 TL

4-6 Yaş (TL): 600 TL

07-11 Yaş (TL): 336 TL

12-15 Yaş (TL): 255 TL

16 ve üzeri yaş (TL) : 90 TL

Motor Silindir Hacmi: 1301-1600 cc

1-3 Yaş (TL): 1500 TL

4-6 Yaş (TL): 1124 TL

7-11 Yaş (TL): 653 TL

12-15 Yaş (TL): 461 TL

16 ve üzeri yaş (TL) : 177 TL

Motor Silindir Hacmi: 1601-1800 cc

1-3 Yaş (TL): 2647 TL

4-6 Yaş (TL): 2069 TL

7-11 Yaş (TL): 1218 TL

12-15 Yaş (TL): 743 TL

16 ve üzeri yaş (TL) : 289 TL

Motor Silindir Hacmi: 1801-2000 cc

1-3 Yaş (TL): 4170 TL

4-6 Yaş (TL): 3212 TL

7-11 Yaş (TL): 1888 TL

12-15 Yaş (TL): 1124 TL

16 ve üzeri yaş (TL) : 444 TL