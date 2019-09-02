2023 yılında 400 bin adetlik araç parkı hedefi!

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği (TOKKDER), bağımsız araştırma şirketi Kantar iş birliği ile hazırladığı 2019 yılının Ocak-Haziran dönemine ait “TOKKDER Operasyonel Kiralama Sektör Raporu”nu açıkladı. Söz konusu rapora göre, Türkiye'de gerçekleşen yeni otomobil satışları 2018 yılının aynı dönemine göre yaklaşık yüzde 43,31 oranında azalırken, operasyonel araç kiralama sektörü ise 2019 yılının ilk yarısında Türkiye'de satılan yeni otomobillerin yaklaşık yüzde 11,4'ü olan 17 bin 900 adet yeni aracı filosuna kattı. Bu dönemde 2 milyar 13 milyon TL yeni araç yatırımı yapan sektörün aktif büyüklüğü ise 28 milyar 633 milyon TL oldu. 2018 yılı sonuna göre yüzde 9 daralan operasyonel kiralama sektörünün, filosundaki araç sayısı toplamda 295 bin adet olarak gerçekleşti. TOKKDER raporuna göre, ilk yarıda Renault yüzde 26,6'lık payı ile Türkiye operasyonel araç kiralama sektörünün araç parkında en çok tercih edilen marka oldu. Renault'u yüzde 13,2 ile Fiat, yüzde 13 ile Volkswagen, yüzde 10,3 ile Ford markaları takip etti.

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan TOKKDER Yönetim Kurulu Başkanı İnan Ekici, operasyonel araç kiralamanın şirketlere birçok faydayı bir arada sunduğunu, buna bağlı olarak da ülkemizde büyük gelişim potansiyeli taşıdığını belirtti. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçilmesine rağmen araç kiralamanın satın almaya kıyasla her zaman daha avantajlı olduğunu vurgulayan Ekici, “Araçları daha uygun maliyetlerle sağlıyor, hasar yönetimi, bakım, kış lastiği gibi pek çok unsuru yöneterek maliyet avantajını müşterilerimize yansıtıyoruz. İşletmelere ve hatta bireylere birçok faydayı sunan operasyonel kiralamaya olan talebin 2020 yılından itibaren artacağını, sektörün araç parkının 2023 yılında 400 bin adede ulaşacağını düşünüyorum” dedi.

Bakanlık ile görüşmeler sürüyor

İnan Ekici, şöyle devam etti: “Sektörümüzün sağlıklı büyümesi ve sürdürülebilirliği adına sektöre dair gerekli düzenlemenin faydalı olacağı kanaatindeyiz. Bu çerçevede, T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Bakanlığımızın da yönlendirmesi ile araç kiralama sektörünü temsil edecek bir birlik kurulması yönünde TOKKDER olarak çalışmalara başladık. Kurulacak birlik, sektörümüzü daha da güçlendirirken hizmet standartlarını daha da yukarıya çekecek, müşteri memnuniyetini en üst seviyeye taşıyacaktır.”