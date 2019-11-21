275.000’inci kamyon üretildi!

Fabrika çalışanlarının emekleriyle tamamlanan 275.000'inci Mercedes-Benz Actros 1853 LS 4×2 model araç, ihraç edilmek üzere banttan indirilerek Almanya'ya uğurlandı. Mercedes-Benz'in belirlediği uluslararası yüksek kalite standartları çerçevesinde yerli üretim yapan Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, ürettiği kamyon ve çekicileri Türkiye pazarına sunmanın yanı sıra başta Batı Avrupa olmak üzere AB ülkelerine ihraç ediyor.

“Mercedes-Benz Türk Aksaray'da 33 yılda 1,7 milyar TL'lik ekonomi yaratırken; ilin sosyal kalkınmasını da destekliyor”

Mercedes-Benz'in tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından 1'i olan ve bugün Türkiye'deki her 5 kamyondan 4'ünü üreten Mercedes-Benz Türk Aksaray Kamyon Fabrikası, Türkiye'nin ekonomik ve sosyal kalkınmasına katkı sağlamayı sürdürüyor. Fabrika; üretimiyle, istihdamıyla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile Aksaray'da 33 yılda 1,7 milyar TL'lik ekonomi yarattı. Türkiye'den ihraç edilen her 10 kamyondan 9'unu yani toplam kamyon ihracatının yüzde 90'ını karşılayan fabrika, ihracat hacmini ise son 5 yılda 500 adetten 13 bin adede çıkararak şirket tarihinin en yüksek ihracat miktarına ulaştı. Aksaray Kamyon Fabrikası ayrıca sadece 2018 yılında yaklaşık 877 milyon dolar seviyesinde ihracat gerçekleştirerek Aksaray ilinin tek başına gerçekleştirdiği 113 milyon dolarlık toplam ihracat tutarının yaklaşık 9 katını ülke ekonomisine sağladı.

Mercedes-Benz Türk, tüm Türkiye çapında yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projeleriyle de iyi bir kurumsal vatandaş kimliğine sahip. Şirket, yürüttüğü kurumsal sosyal sorumluluk projelerinin özellikle Aksaray'ın sosyal kalkınmasına katkı sağlamak amacıyla ilde uygulanması konusunda özel hassasiyet gösteriyor.

Dr. Andreas Bachhofer: “Türkiye'nin ve Aksaray'ın ekonomik ve sosyal kalkınmasına destek olmaktan mutluluk duyuyoruz.”

Mercedes-Benz Türk Kamyon Üretimden Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Dr. Andreas Bachhofer, 275.000'inci Mercedes-Benz kamyonun banttan inmesi konusunda şunları kaydetti; “1986 yılından günümüze pek çok ilke ve başarıya imza atan fabrikamızda önemli bir kilometre taşını daha geride bırakmanın; 275.000'inci kamyonumuzu banttan indirmenin gururunu yaşıyoruz. Günümüzde Mercedes-Benz'in tüm dünyadaki 3 kamyon fabrikasından 1'i olan Aksaray Kamyon Fabrikamız üretimiyle, yan sanayi dâhil yarattığı istihdamla, AR-GE faaliyetleri ve ihracatı ile sadece bölgeye değil; tüm ülke ekonomisine büyük katkı sağlıyor. Ekonomiye olan katkılarımıza ek olarak özellikle fabrikamızın bulunduğu Aksaray ilinin sosyal kalkınmasına da katkıda bulunarak yolumuza devam etmekten mutluluk duyuyoruz. 33 yıllık fabrika tarihimizde emeği olan ve bugün bu başarıyı devam ettiren tüm çalışanlarımızı tebrik ediyor ve en içten dileklerimle kutluyorum.”