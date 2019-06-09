30 ayda 600 bin adet sattı!

2016 yılının kasım ayında tanıtılan son jenerasyon C3, satışa sunulduktan sadece 30 ay sonra 600.000 satış adedine ulaştı. Citroën C3 sadece bu yılın başından bu yana 110.000 adetlik siparişle büyümesini hız kesmeden sürdürdü. Sergilemiş olduğu satış performansıyla Citroën C3 tüm segmentlerin toplamında Fransa'nın en çok satan üçüncü otomobili olurken Avrupa'da se B-Hatchback segmentinin en çok satan dördüncü otomobili oldu.

Citroën C3 bu sonuçla Citroën markasının Avrupa pazarındaki büyümesinde ve ilk 12 otomobil markasından biri olmasında çok önemli bir katkı sağlamış oldu.