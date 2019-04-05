30 milyonuncu Passat üretildi!

İlk defa 1973 yılında ortaya çıkan Passat, markanın d segmenti otomobil modeli olarak biliniyor. Volkswagen, Passat modelini 3 ülkede, 10 farklı fabrikada, 100 ayrı pazar için üretiyor. otomobilin 30 milyonuncu üretimi ise 8. nesil makyajlı versiyonu. Otomobil Variant diye adlandırılan station wagon gövde tipine sahip, gri ve hibrit.

Markanın Operasyon Şefi(COO) Ralf Brandstätter, “Passat, 46 yıldır Volkswagen’in en önemli ve en başarılı modellerinden biri. Sonuç olarak Passat bugün, Çin’den Almanya’ya, Avusturalya’dan Güney Afrika’ya ve son olarak Amerika’nın San Fransisco sokaklarına kadar bir çok lokasyona ulaşmış durumda. Biz de Volskwagen’de sınıfının referans noktası olan bu otomobilden gurur duyuyoruz.” dedi.

Passat’ın makyajlı versiyonu mart ayı başında gerçekleştirilen Cenevre Otomobil Fuarı’nda tanıtılmıştı. 1.4 litrelik TSI motorla kombine edilen elektrik motoru sayesinde otomobilin 100 km’de yakıt tüketimi 2.1 litre olarak belirtilmiş. Ayrıca Passat GTE’nin maksimum gücü de 215 bg olarak belirtilmiş.