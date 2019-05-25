4.4 milyon TL’den başlayan fiyatlarla!

Aston Martin'in Türkiye'de en fazla ilgi gören modeli DB11'in 5.2 litrelik V12 motorlu AMR versiyonu Aston Martin İstanbul Showroom'una geldi. 640 beygir güç üreten yeni DB11 V12 AMR, 0'dan 100 kilometre hıza sadece 3.7 saniyede ulaşabiliyor. 8 vitesli otomatik ZF şanzımanı, yeni elektrikli direksiyon sistemi ve fren esnasında ‘Tork Yönlendirme' teknolojisiyle daha yüksek çeviklik sunan D11 V12 AMR, verimlilik ve gücü aynı anda sunuyor. DB11 V12 AMR, Onyx black' ve ‘Quantum silver' olmak üzere 2 renk seçeneğine sahip.

DB11, en son teknolojiyi en yüksek kalite ve el işçiliğiyle sunuyor. Renkli 12 inç TFT LCD ekranın kullanıldığı yeni gösterge paneli, araçla ilgili birincil bilgileri tam açıklıkla ifade ederken, ortaya konumlandırılmış 8 inç TFT ekran ise bilgi ve eğlenceye hizmet ediyor.

Karakter tanıma, çoklu dokunma ve hareket desteği sunan isteğe bağlı dokunmatik yüzeyin yanı sıra döner kontrolle kumanda edilen yeni uydu navigasyon ve ses sistemi her zamankinden daha etkili. Yeni otomatik park yardımı özelliği ve 360 derecelik kuş bakışı kamera, düşük hızlarda güvenli manevra yapma imkanı tanıyor ve aynı şekilde aracın bilgi-eğlence sistemi tarafından kontrol ediliyor.