400 bin kişi Volkswagen davasına müdahil oldu

Markanın 2015 yılında ortaya çıkan dizel motor yanıltıcı yazılımı sonrasında olaysız bir günü geçmedi diyebiliriz. Amerika tarafından kesilen ceza, markanın yapılanmasını değiştirmesi, Avrupa’da dizel motor kullanımının azalması gibi bir çırpıda sayabileceğimiz birden fazla önemli başlık var. Bugün ise Alman yayın kuruluşu Bild’in haberine göre önceden açılan davalara ek olarak yeni açılan davayla birlikte 400 binin üzerinde Volkswagen kullanıcısı markanın karşısına geçmiş oluyor!

Açılan davanın temel sebebi sizinde tahmin ettiğiniz gibi dizel motorlu otomobillerin çevreye verdiği zarar. Ancak bu durumun farkı ilk defa Alman kurumlardan davacı olan kişi sayısının açıklanması. Şimdilik belirtilen rakamlar 401 bin civarında ama artacağı da konuşulan konular arasında.

Bu davayı takip eden Alman Tüketici Avukatlar Birliği (VZBV), amaçlarının dizel motorlu araçların zararının telafi edilmesini sağlamak olduğunu açıkladı. Alman Tüketici Avukatlar Birliği Başkanı Klaus Müller, davaya katılmak isteyenler için ücretsiz olarak davayı takip ettiklerini belirtti.