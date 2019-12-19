400 milyon adet motosiklet ürettiler!

Honda ilk motosikletini 1949 yılında üretti. Bundan 70 yıl önce fabrikanın üretim hattından ilk Dream D-Type çıkmıştı. Bugün gelinen noktada Honda, motosiklet üretimindeki 70. yılını kutluyor. Honda, 1949 yılında başladığı motosiklet üretiminde tüm dünyada 400 milyon adede ulaştı.

Honda, 1948 yılında kuruldu. Japonya dışındaki geniş kitlelere yönelik ilk üretim ise 1963 yılında Belçika'da başladı. Honda o tarihten bu yana yerel pazar taleplerini karşılamayı esas alan üretim felsefesiyle küresel üretim ağını genişletmeye devam etti. Bugün gelinen noktada Honda'nın Avrupa, Asya, Afrika ve Amerika kıtaları olmak üzere 25 ülkede 35 üretim tesisi bulunuyor.

Honda'nın 1997 yılında 100 milyon adet, 2014 yılında 300 milyon adet ve bugün gelinen noktada 400 milyon adet ile tarihi bir kilometre taşına ulaşmasını sağladı. Japon dev 2018 yılında bir ilk gerçekleştirerek yıllık 20 milyon adet üretme başarısını gösterdi.

Honda Motor Co., Ltd CEO'su Takahiro Hachigo: “Honda olarak 70 yıl boyunca tüm dünyadaki müşterilerine hayatı kolaylaştıran ve daha keyifli hale getiren motosikletler ürettik. Bunun sonucu olarak 400 milyon adet ile çok önemli ve tarihi bir kilometre taşına imza attık. Müşterilerimize ve ayrıca ürünlerimizin geliştirilmesi, üretimi, satışı ve servisi sürecine dahil olan herkese minnettarım. Tüm dünyada müşterilerin ihtiyaçlarını ve hayallerini karşılayan cazip ürünler sunmak için elimizden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğiz.” dedi.