48 bin TL indirim mi olur?

Ağustos ayına özel kampanya süresince, Caddy modellerinde 35 bin TL, Transporter'da 28 bin TL ve Amarok modellerinde ise 48 bin TL'ye varan indirim fırsatları bulunuyor. Crafter ailesinde, Panelvan modelleri 35 bin TL, Okul ve Servis modelleri ise 47 bin TL'ye varan indirimlerle satın alınabiliyor.

Kredili alımlarda ‘0' faiz

Kampanya kapsamında çok özel indirimlerin yanı sıra, Volkswagen Ticari Araç modelleri, kredili alımlarda Ağustos ayı boyunca yüzde “0” faiz fırsatıyla sunuluyor. Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliğiyle 12 ay vadeli kredi kullanımlarında, Caddy, Transporter ve Caravelle modelleri için 60 bin TL'ye; Amarok ve Crafter'ın Okul ve Servis modellerinde 150 bin TL'ye; Crafter Panelvan modelinde ise 100 bin TL'ye yüzde sıfır faiz uygulanıyor.

Kampanya kapsamında indirimler ve kredi fırsatları 31 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek.