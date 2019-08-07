50 kişiye 2 gün ücretsiz Corolla Hybrid

Enterprise, Türkiye'de aldığı aksiyonlar ile dikkat çekmeye devam ediyor. Geçtiğimiz aylarda filosunu daha da çevreci hale getirmek için Toyota'nın Türkiye'de üretilen C-HR Hybrid ve yeni nesil Corolla Hybrid modellerini filosuna katan Enterprise Türkiye, Toyota Türkiye ile yeni bir işbirliğine imza atıyor. Düzenlenen kampanya çerçevesinde 8 Temmuz – 30 Eylül tarihleri arasında Enterprise Türkiye'nin kurumsal ofislerinden Corolla Hybrid kiralayan ve çekilişe katılan kullanıcılar arasından 50 kişiye 10 Ekim'de yapılacak çekiliş ile iki günlük ücretsiz olarak Corolla Hybrid kiralama fırsatı sunuluyor. Çekilişe katılmak için söz konusu tarihler arasında Enterprise Türkiye'nin kurumsal ofislerinden araç kiralayan kullanıcıların, çekiliş formunu doldurarak “Katıl” boşluk rezervasyon kodunu “4383”e mesaj atmaları yeterli olacak. İki günlük ücretsiz Corolla Hybrid kiralama kazanan şanslı kullanıcılar ise Ekim ayında yapılacak çekiliş ile açıklanacak.