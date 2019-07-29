50 yılda 6 milyon araç ürettiler!

1968 yılında, merhum Vehbi Koç'un “Herkesi otomobil sahibi yapma” hedefiyle temelleri atılan Tofaş, 6 milyonuncu aracını üretti. Bursa'daki fabrikada üretilen 6 milyonuncu araç, 1 milyar dolarlık tarihi yatırım ile hayata geçirilen Egea Model Ailesi'nden Fiat Egea Sedan oldu.

Egea, yeni yatırımla yol almaya devam edecek!

Tofaş, 2015 yılında 1 milyar dolarlık yatırımla hayata geçirdiği Egea model ailesi için geçtiğimiz aylarda yeni bir yatırım kararı almıştı. Devreye alınacak 225 milyon dolar tutarındaki facelift yatırımıyla, Egea ailesi üretimine 2024 yılına kadar devam kararı alındı. Yeni yatırım kapsamındaki yeniliklerin 2020 yılının son çeyreğinden itibaren devreye alınması planlanıyor.

“Egea'da 400 bin adetlik ihracatı aştık”

Tofaş'ın 6 milyonuncu aracı olarak banttan inen Fiat Egea Sedan ve Egea model ailesinin önemine değinen Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, “2015 yılının sonunda üretimine başladığımız, ürün özellikleri ve fiyat fayda dengesiyle ezberbozan Egea Model Ailesi, gerek Türkiye'de gerekse yurt dışında pazarlarda elde ettiği sonuçlarla başarısını ortaya koymaya devam ediyor. Bugüne kadar 550 bin adetten fazla ürettiğimiz ve 400 bin adetten fazlasını ihraç ettiğimiz Egea, son 3 yıldır ülkemizde en çok tercih edilen model olmayı sürdürüyor. 2016 yılında AutoBest “Avrupa'da Yılın Otomobili” ödülünün sahibi olan Egea Sedan, 2019 yılının ilk 6 ayında da ülkemizde en çok satılan otomobil modeli oldu. Egea'nın güçlü performansı, Tofaş Ar-Ge'nin yetkinliği ve müşteri ihtiyaçlarına yönelik doğru ürün geliştirmenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor” diye konuştu.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Tofaş, temellerinin atıldığı 1968 yılından bu yana Türk otomotiv sektörüne öncülük ediyor. Koç Holding ve FCA'in (Fiat Chrysler Automobiles) eşit hissedar olduğu Tofaş, günümüzde 450 bin adetlik üretim kapasitesi ve 7 bini aşkın çalışanıyla Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşlarından biri olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıllarda otomotiv sanayimizin üretim rekortmeni olmasının yanı sıra Ar-Ge'ye en çok yatırım yapan firma olarak öne çıkan Tofaş, 3.2 milyon adete yaklaşan ihracat başarısıyla da ülke ekonomimize katkı sağlamaya devam ediyor. En az 50 yıl daha Türkiye'nin önde gelen ve küresel arenada rekabetçiliğini koruyan şirketi olmaya devam etmek niyetindeyiz. Müşterilerimizin ihtiyacını takip ederek, ürün, hizmet ve teknolojimizde yeniliklere yatırım yapmaya ve Türkiye otomotiv sanayisine katkı sağlamaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.