7 gün 24 saat açık ilk otobüs servisi!

Mercedes-Benz Türk yetkili bayii Ulaşım Motorlu Araçlar, İkitelli Organize Sanayi'ndeki yeni otobüs yetkili servisi ile önemli bir hizmet ihtiyacını daha karşılıyor. Otobüsler için 7 gün 24 saat boyunca açık olacak servis, tam kadro hizmet vermesiyle ulaşım sektöründe önemli bir açığı kapatıyor. Şehir içi ve şehirler arası otobüsler için tüm bakım, onarım, kaporta ve boya işlemlerinin tek bir noktada yapılacağı bu eşsiz tesis, konumu itibarıyla sadece İstanbul'daki otobüslere hizmet vermekle kalmıyor. 2.290 metrekare kapalı, 1.770 metrekare açık alana sahip olan Ulaşım Motorlu Araçlar Otobüs Servisi'nde 4 adet seyyar lift ile otobüslerin bakım ve onarımları gerçekleştirilecek.

Otobüs servis sektöründe 7/24 tam kadroyla hizmet veren bu yeni yatırımın açılış törenine Mercedes-Benz Türk Otobüs Pazarlama ve Satış Direktörü Osman Nuri Aksoy, Kamyon ve Otobüs Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Can Balaban, Satış Sonrası Hizmetler Otobüs Pazarlama Grup Müdürü Özgür Taşgın, Kamyon ve Otobüs Bayii Ağı Geliştirme Grup Müdürü Mehtap Karakuş katılırken; törenin ev sahipliği Ulaşım Motorlu Araçlar'ın sahipleri Şaban Baka ve Remzi Baka tarafından gerçekleştirildi.

Can Balaban: “Yeni yatırım hepimize ilham veriyor”



Açılış töreninde söz alan Mercedes-Benz Türk Kamyon ve Otobüs Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Can Balaban, “Bugün burada Ulaşım Motorlu Araçlar'ın yeni yatırımının açılışında bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle halk otobüslerine verdikleri hizmetler ile otobüs sektörünün gelişimine katkıda bulunan Ulaşım Motorlu Araçlar, zor piyasa şartlarına rağmen yeni yatırımını gerçekleştirerek hepimize ilham veriyor, ülkemizin sürdürülebilir büyüme hedeflerine ortak olma gayesi ile yoluna devam ediyor. İkitelli Organize Sanayi bölgesinin stratejik konumunun yanı sıra 7 gün 24 saat tam kadro ile hizmetlerini sürdürecek olan bu yeni tesis sayesinde sektörümüzdeki önemli bir açığın kapanacağına, sektörün geleceğine güç katacağına canı gönülden inanıyorum.” dedi.

Şaban Baka: “Toplu taşıma araçlarına verilen hizmet kesintisiz olmalı”



Otobüs servis teknisyeni olarak sektöre adım atan, çekirdekten yetişmesiyle bilinen ve hizmet konusunda ilklere imza atan Ulaşım Motorlu Araçlar'ın sahiplerinden Şaban Baka, açılış töreninde yaptığı konuşmasında; “Sektörümüzde sınırsız hizmet anlayışıyla müşterilerimizin ihtiyaçlarına kulak veriyor ve gereken yatırımları aralıksız yapmayı sürdürüyoruz. Toplu taşıma araçlarına verilen hizmetin kesintisiz olması gerekiyor. Sadece İstanbul değil, tüm Türkiye ve hatta dünyanın pek çok yerine seyahat eden otobüsler hareket edebildikçe kazandırıyor. Gece-gündüz aralıksız hizmet veren otobüsler varsa, neden bunlara 7-24 servis hizmeti sunan bir yer olmasın diyerek ürettiğimiz bu fikir ile servisimizin temelleri atıldı. Otobüsler için tüm bakım, onarım, kaporta ve boya işlemlerinin tek bir noktada yapılacağı eşsiz bir yere sahip oluyoruz. Tüm şehir içi ve şehirler arası otobüs sahiplerinin ticari kaygılarını biliyoruz ve bu konuda kendilerine elimizden geleni en iyi şekilde yapacağımız garantisini veriyoruz.” dedi. Şaban Baka ayrıca; “Yanımızda Mercedes-Benz Türk gibi bir destekçimizin olduğunu biliyoruz. Başarıya ulaşırken Mercedes-Benz markasıyla beraber daha fazla yatırım yapabileceğimize inandık. Bizlere olan inançlarıyla, güvenleriyle ve destekleriyle her zaman yanımızda olduklarını hissettiren dost şirket Mercedes-Benz Türk ailesine çok teşekkür ediyorum.” diyerek sözlerini sürdürdü.