AB ülkelerine otomotiv ihracatı %6 düştü!

Türkiye ihracatında ilk sırada yer alan ve aldığı pay yüzde 16,4 olan otomotiv sektörünün, mayıs ayı ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0,2 düşerek 2,7 milyar dolar, yılın ilk beş aylık ihracat ortalaması ise 2,6 milyar dolar oldu.

Otomotiv endüstrisinin ocak-mayıs döneminde kaydedilen ihracatı ise yüzde 5,5 azalışla 13 milyar 129 milyon dolar oldu. Yılın ilk 5 ayı geride kalırken sektörün euro/dolar paritesi kaynaklı ihracat kaybı 800 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen OİB Yönetim Kurulu Başkanı Baran Çelik, mayıstaki kaybın önceki aylara göre daha düşük olduğunu aktardı. Bu gelişmede tedarik endüstrisi ve otobüs-minibüs-midibüs gruplarındaki artışın etkili olduğuna işaret eden Çelik, “Diğer ürün gruplarında ise düşüş yaşadık. En büyük pazarımız AB ülkelerine ihracat yüzde 6 düştü ama buna karşılık, alternatif pazarlarda yüzde 55’e varan oranlarda çift haneli artışlar kaydettik. En büyük ülke pazarımız Almanya’ya ihracatımız küçük de olsa yeniden artışa geçerken yine ABD’ye yüzde 80 gibi oldukça iyi bir artış sergiledik.” ifadelerini kullandı.

Otobüs-minibüs-midibüs ürün grubunda yüzde 39 artış!

Mayıs ayı performansına ürün grupları bazında bakıldığında, toplam ihracattan yüzde 36 pay alan binek otomobillerde ihracat yüzde 5 azalarak 997 milyon dolar oldu.

Geçen ay ihracatı yüzde 5,5 artarak 1 milyar 62 milyon dolar olan tedarik endüstrisinin sektör ihracatından aldığı pay da yüzde 38,5’e yükseldi. Eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar ihracatı yüzde 17 azalarak 390 milyon dolar olurken otobüs-minibüs-midibüs ihracatı da yüzde 39 artarak 206 milyon dolara çıktı.

Binek otomobillerde en büyük pazar olan Fransa’ya ihracat yüzde 6, İtalya’ya yüzde 15, İspanya’ya yüzde 17, Birleşik Krallık’a yüzde 10, Belçika’ya yüzde 51, Hollanda’ya yüzde 58 azaldı. Buna karşılık ihracatta Polonya’ya yüzde 28, Slovenya’ya yüzde 26, Portekiz’e yüzde 30 ve İsveç’e yüzde 20 artış kaydedildi.

Tedarik endüstrisinde en fazla ihracat yapılan ülke olan Almanya’ya dış satım yüzde 8 azalırken ikinci en büyük pazar olan Fransa’ya yüzde 14, Birleşik Krallık’a yüzde 26, ABD’ye yüzde 17, Rusya’ya yüzde 28, Polonya’ya yüzde 18, Fas ve Cezayir’e yüzde 10 arttı.

Ülke grubu bazında en büyük pazar olan ve ihracattan yüzde 75 pay alan AB ülkelerine ihracat mayısta yüzde 6 düşüşle 2 milyar 79 milyon dolara geriledi. Mayısta Afrika ülke grubuna ihracat ise yüzde 33, Kuzey Amerika serbest ticaret bölgesi ülkelerine yüzde 35 ve diğer Avrupa ülkelerine de yüzde 55 arttı.

(AA)