Aftermarket Konferansı İstanbul’da düzenlendi

“Yazılım, elektronik ve veri odaklı hizmetler, 2025 yılına kadar Avrupa’da pazarın dörtte birini oluşturacak!”

Dört bölümden oluşan konferansın açılış kısmında konuşma yapan OSS Yönetim Kurulu Başkanı Rıza Şahin, otomotiv satış sonrası sektörünü bekleyen tehlikeler, fırsatlar ve yapılması gerekenlerle ilgili

bilgilendirmelerde bulunarak FIA'nın Otomotiv’in Dijital Dönüşümü ve Mevcut Veri Modellerinin Ekonomik Etkisi araştırmasına değinerek araç içi veri erişimi ile ilgili yasa yapıcıları konu üzerinde beraber

çalışmaya davet etti. Ayrıca dijitalleşmeye değinen Şahin şunları söyledi: “Otomotiv sektöründe yazılım, elektronik ve veri odaklı hizmetler, 2025 yılına kadar Avrupa’da pazarın dörtte birini oluşturur hale

gelecek. Peki gerek günümüzde gerekse gelecekte kurumsal değerin yeni ölçütü olan dijitalleşmeyi sektörel perspektifte nasıl yorumlamak gerekir? Satış sonrası zinciri geleceğin araçlarına hizmet vermeye

hazır mı? Dijital dönüşüm reçetemizde hangi başlıklar yer almalı? Olası maliyetleri doğru öngörebiliyor muyuz? Eminim bunlar hepimizin ‘yanıtını' aradığımız sorular…”

Otomotiv satış sonrası pazarına genel bakış başlığı altında LMC Automotive Direktörü Jonathon Poskitt, Global Satış Öngörülerini paylaştı. Ardından McKinsey Company yardımcı ortağı Geng Wu global aftermarket sunumunu gerçekleştirdi.

Öğlenden önce gerçekleştirilen Ana Sanayi OES Stratejileri panelinde ise MAYSAN MANDO Genel Müdürü Anıl Yücetürk'ün moderatörlüğünde Ford, Karsan, Man Kamyon ve Otobüs ve Tofaş firmalarının yöneticileri görüş ve stratejilerini paylaştılar.

X. Aftermarket Konferansı kapsamında OSS'nin katkıları ile düzenlenen ve büyük ilgi gören ”Dağıtıcı ve Distribütörlerin Dönüşüm Stratejileri ve Geleceğin Ekosistemi” konulu panel, TOKIC firması Ceo'su Ivan

GADZE ve IAPONIKI S.A. firması Genel Müdürü Nikos MAGOPOULOS'un katılımıyla, Schaeffler Automotive Aftermarket Orta Doğu & Afrika & Türkiye Başkan Yardımcısı Alex G. MUNGIURI moderatörlüğünde gerçekleşti.



