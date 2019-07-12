Ağır ticari araç pazarında daralma yüzde 58!

2019 yılı Haziran ayında toplam 765 adet kamyon ve çekici satışı yapıldı. 2018 yılı aynı ayda yapılan 872 adetlik satışa göre Pazar 2019 yılı Haziran ayında yüzde 12,27 düştü.

“Pazarda hareket 2020 yılında başlayabilir”

TAİD Genel Başkanı İlhami Eksin, 2019 yılının ilk yarısını değerlendirirken “Ağır ticari araç pazarındaki daralma devam ediyor. Bu daralma 4 yıldır üst üste sürüyor. Ağır ticari araçlar bir yatırım ürünü olduğu için iş potansiyeli görüldükçe talep artıyor. Potansiyel görülmedikçe talep düşüyor. Türkiye pazarı son 20 yıldır ortalama 25 bin adetlerde seyrediyor. Satışlar son 4 yıldır Pazar ortalamasının altında gerçekleşiyor. İnşaat sektöründe mega projelerin tamamlanması iç pazara yansırken, ithalatın daralması uluslararası çalışan büyük lojistik firmalarımızı da etkiliyor. Bu veriler ışığında ve piyasaya baktığınızda 2019 yılını 6 bin-6.500 adet ile kapatabiliriz gibi görünüyor. Ancak 2020 yılı makroekonomik dengelerin oturması ile birlikte toparlanmanın başlayacağı yıl olabilir. İstatistiklere baktığımızda yaklaşık 55 bin adetlik bir pazarın ötelendiği görülüyor. Ekonomideki belirsizlikler ortadan kalktıkça ötelenen taleplerin 2020 yılında devreye girebileceğini öngörüyoruz.” dedi.