Ağustos ayı otomotiv kampanyaları

-AUDI’DEN SIFIR FAİZ

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-BMW AĞUSTOS AYINA HIZLI GİRİYOR!

BMW tutkunlarının, Borusan Otomotiv Yetkili Satıcılarına gelerek yakından inceleyebileceği Yeni BMW 3 Serisi ve Yeni BMW X1'in yanı sıra; BMW X3, 520i, 418i, i3, i8 ve 740Le modellerinde Ağustos ayı boyunca geçerli olacak avantajlı satın alma imkânı tanıyor.

Ağustos ayı boyunca pek çok BMW modelinde sunulan takas desteği ile birlikte BMW X3 modellerinde 20.000 TL'ye, BMW 520i'de ise 10.000 TL'ye varan cazip takas desteği sunuluyor.

BMW 520i, Ağustos ayı boyunca 200.000 TL'ye %0 faiz avantajıyla sunuluyor. İlave olarak, BMW 418i Coupé ve 418i Gran Coupé modelleri 100.000 TL'ye %0 faiz avantajı ile satın alınabiliyor.

Ağustos ayında geçerli olan kampanya ile BMW'nin elektrikli ve hibrit modellerinde de avantajlar sunuluyor. %0 Faiz ile % 100 elektrikli sürüş keyfi yaşatan BMW i3 modelinde 100.000 TL kredi fırsatı sunuluyor. Ayrıca BMW 740Le xDrive iPerformance, BMW i3 ve BMW i8 modellerinden birine sahip olmak isteyenlere, orijinal BMW i Aksesuarı olan şarj kablosu ile ChargeNow üyelik kartı ve 100 TL değerinde ChargeNow kullanım hakkı hediye ediliyor.

-BORUSAN’DAN GURBETÇİLERE ÖZEL KAMPANYA

Borusan Otomotiv'in Türkiye distribütörü olduğu BMW, yurtdışından otomobiliyle Türkiye'ye seyahat eden gurbetçilere yönelik özel bir servis kampanyası başlattı. Yabancı plakalı BMW otomobilini 30 Eylül 2019'a kadar Türkiye genelindeki Borusan Otomotiv BMW Yetkili Servisleri'ne getirenler, parça ve işçilikte %15'e varan indirimlerden faydalanabilecek.

-GÜNDE 40 TL’YE DACIA KAMPANYASI

Kampanya kapsamında Dacia Sandero 39,90TL, Dokker 49.90TL ve Duster 59.90TL gibi cazip günlük ödeme seçenekleri ile müşterilerin beğenisine sunuluyor. Diğer yandan Dacia'nın ECO-G serisinde 36.000TL kredi, 12 ay vade seçeneği için sıfır faiz fırsatı yer alıyor.

Kampanya kapsamında, Dacia Kasko'da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanı sunuluyor. Artan ödeme seçeneği ile yeni bir Dacia sahibi olmak isteyen müşteriler, yüzde 1,72'den başlayan faiz oranlarından faydalanıyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen hafif ticari araç müşterileri için Dokker modelinde 50.000 TL kredi, 12 ay vade seçeneği için yüzde sıfır faiz fırsatı yer alıyor. Ağustos ayında Sandero 84.900TL, Duster 84.900TL, Dokker 87.650TL, Logan MCV 102.400TL, Lodgy 107.200TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

-HONDA’DAN YAZIN SON KAMPANYASI

Honda, Civic Sedan ve CR-V modelleri için Ağustos ayı boyunca özel fırsatlar sunuyor. Ağustos ayı sonuna kadar Honda'nın Civic Sedan modellerine 119.500 TL'den başlayan fiyatlar ve 50 bin TL'ye faizsiz 12 ay taksit imkanı ile sahip olunabiliyor. Honda, standart versiyonlarında bulundurduğu zengin donanımları, performansı ve yakıt verimliliği ile rakipleri arasından sıyrılan Civic Sedanlara Ağustos ayı boyunca kredi kampanyasının yanı sıra Ağustos ayına özel 10 bin km bakımı ve +1 yıl garanti hediye ediyor.

Honda CR-V için ise, Ağustos ayı boyunca 100 bin TL'ye yüzde 0,75 faiz oranı ile 12 ay vadeli kredi imkanı sağlanıyor.

-HYUNDAI’DEN BAYRAM MÜJDESİ

Hyundai, kapsamlı satış avantajlarına hız kesmeden devam ediyor. Kurban Bayramı tatilini yepyeni bir otomobille geçirmek isteyenler için üstün avantajlar sunan Hyundai, tüm müşterilerini showroomlarına bekliyor.

Hyundai'nin yeni satış fırsatları dahilinde, i20'nin benzinli ve dizel tüm versiyonlarında 30.000 TL, 12 ay için yüzde 0 faiz imkanı sunuluyor. Ayrıca hurda indirimi de eklendiğinde 20.000 TL'ye varan nakit indirimi de bulunuyor.

C-SUV segmentinde yer alan Tucson ise benzer avantaja sahip. Tucson, 35.000 TL 12 ay 0 faiz seçeneği ile satışa sunuluyor. B-SUV segmentinin iddialı modeli KONA ise dizel versiyonuyla 143.500 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

-OPEL FAİZLERİ VE ÖTV’Yİ SIFIRLADI!

Opel, Ağustos boyunca başta Crossland X olmak üzere tüm modellerinde %0 faizli kredi teklifi ve ÖTV indirimi sunuyor. Opel severler Crossland X, Grandland X ve Mokka X'e 45 bin TL, 15 ay, %0 faizli kredi seçeneği ile sahip olabilecekler.

Opel'in hafif ticari segmentine yer alan modeli Combo’da ise 45 bin TL'ye 15 ay, %0 faizli kredi mevcut.Combo'nun Ağustos ayına özel hurda indirimli başlangıç fiyatı ise 108 bin 580 TL olarak açıklandı.

Hurda destekli diğer Opel modellerinden Corsa, Astra Sedan ve Astra HB'de fiyatlar sırasıyla 83 bin 400 TL, 95 bin 900 TL ve 142 bin 600 TL'den başlıyor. Bu modellerde kredi teklifi ise 30 bin TL'ye 15 ay, %0 faizle sunuluyor.

-RENAULT MODELLERİ 1500 TL’DEN BAŞLAYAN TAKSİTLERLE

Kampanya dahilinde Clio HB 69.250TL'den başlayan fiyat ve 1.500TL'den başlayan taksitlerle, Megane Sedan 94.900TL'den başlayan fiyat ve 2.000TL'den başlayan taksitlerle, Captur ise 120.900TL'den başlayan fiyat ve 2.500TL'den başlayan cazip aylık ödeme seçenekleri ile satışa sunuluyor. Artan ödeme seçeneği için 1,73'ten başlayan faiz oranları yer alıyor.

Müşteriler, kampanya kapsamında Renault Kasko'da anında 1.000TL, uzatılmış garantide ise 500 TL indirim imkanına sahip oluyor.

Artan ödemeli kredi kampanyasından yararlanmak istemeyen Kangoo, Master ve Trafic hafif ticari araç müşterileri için 50.000 TL kredi, 12 ay vade için yüzde sıfır faiz fırsatı bulunuyor.

-SEAT’TAN ATECA’YA ÖZEL İNDİRİM

Seat'ın, Ağustos ayına özel gerçekleştirdiği kampanya kapsamında Ateca 1.6 TDI 115 HP DSG S&S Xcellence modeli, 30 bin TL'ye varan tavsiye edilen indirimle kampanyaya katılan tüm Seat Yetkili Satıcılarında satışa sunuluyor.

Seat, ilk SUV modeli Ateca'ya özel fiyat avantajı sunuyor. Kampanya kapsamında Ateca'nın dizel motora sahip 1.6 TDI 115 HP DSG S&S Xcellence versiyonu 207 bin 600 TL'den başlayan tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatlarla satın alınabiliyor.

-SKODA OCTAVIA VE SUPERB’DE FAİZLERİ SIFIRLADI

Markanın amiral gemisi modeli Superb ve markanın kalbi konumundaki Octavia‘ya, 50 bin TL‘ye 12 ay yüzde 0 faiz kampanyası ile ulaşmak mümkün.

Zengin donanımı, verimli motorları ile markanın amiral gemisi Superb, aynı zamanda sınırlı sayıda model için geçerli yüzde 5'e varan kampanya indirimiyle sunuluyor. Skoda Superb‘e, hurda teşvik indirimiyle beraber 169 bin 397 TL'den başlayan fiyatlarla ulaşılabiliyor.

Octavia ise, Ağustos ayında yüzde 6'ya varan kampanya indirimine sahip. Tercihe göre DSG otomatik şanzımanla eşleştirilebilen Octavia, station karoser olan Combi versiyonuyla da tercih edilebiliyor. Hurda teşvik indirimiyle 135 bin 550 TL başlangıç fiyatına sahip Octavia'nın 1.6 TDI dizel otomatik versiyonu ise, Ağustos ayına özel olarak 165 bin TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.

-VW TİCARİDEN 48 BİN TL’LİK İNDİRİM!

Volkswagen Ticari Araç, tüm modellerinde Ağustos ayına özel büyük indirim avantajları sunuyor. Bu indirimler arasında en çok dikkat çeken ise markanın pick-up modeli olan Amarok’a uyguladığı 48 bin TL’lik indirim!

Ağustos ayına özel kampanya süresince, Caddy modellerinde 35 bin TL, Transporter’da 28 bin TL ve Amarok modellerinde ise 48 bin TL’ye varan indirim fırsatları bulunuyor. Crafter ailesinde, Panelvan modelleri 35 bin TL, Okul ve Servis modelleri ise 47 bin TL’ye varan indirimlerle satın alınabiliyor.

Kampanya kapsamında çok özel indirimlerin yanı sıra, Volkswagen Ticari Araç modelleri, kredili alımlarda Ağustos ayı boyunca yüzde “0” faiz fırsatıyla sunuluyor. Volkswagen Doğuş Finans (VDF) iş birliğiyle 12 ay vadeli kredi kullanımlarında, Caddy, Transporter ve Caravelle modelleri için 60 bin TL’ye; Amarok ve Crafter’ın Okul ve Servis modellerinde 150 bin TL’ye; Crafter Panelvan modelinde ise 100 bin TL’ye yüzde sıfır faiz uygulanıyor.

Kampanya kapsamında indirimler ve kredi fırsatları 31 Ağustos 2019 tarihine kadar devam edecek.

2.EL OTOMOBİL SATIŞLARINDA ARTIŞ

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-TOYOTA YAZ FIRSATLARI DEVAM EDİYOR

Toyota, ağustos ayı kampanyasında “2019 Türkiye'de Yılın Otomobili” seçilen Yeni Corolla'nın benzinli seçeneğini hurda indirimiyle birlikte 15 bin TL'lik fiyat avantajıyla satışa sunuyor. Ayrıca, Yaris'in benzinli seçeneği için 10.700 TL’ye varan indirim avantajları ile cazip fırsatlar devam ediyor. Yaris 80.450 TL'den başlayan fiyatlarla, Yaris Hybrid ise hurda teşvikli 135.900 TL'den başlayan fiyatıyla dikkat çekiyor. C-HR’ın benzinli versiyonunda hurda teşviki ile 12.000 TL’ye varan, C-HR Hybrid’de de ÖTV desteği ile 14.450 TL’ye varan indirim uygulanıyor. Bunun yanı sıra Toyota, hibrit ürün gamının lüks segmentteki temsilcisi Yeni Camry Hybrid modelinde ÖTV farkına destek veriyor ve kampanyaya indirimli fiyatlarla dahil ediyor.

Her türlü yol koşullarının üstesinden başarıyla gelen efsane pick-up 2018 model 4×2 Hilux MT için, 40 bin TL'ye 12 ay vadede “0” finansman avantajı ağustos ayında da devam ediyor.

Yüzde 1.39'dan başlayan finansman oranları ve her bütçeye göre şekillendirilebilen 60 aya varan vade seçenekleri ile Toyota'nın Ağustos kampanyasından yararlanabilirsiniz. Bunun yanında, markası ne olursa olsun eski araçlarını değiştirip yeni bir Toyota almak isteyenlere “takas” imkanı da bulunuyor.