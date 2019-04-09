Ako Jant Askeri Kabul Testleri’nde rekor kırdı!

Türk sanayinin yerli sermayeli gücü AKO Grup bünyesinde, 2013 yılında faaliyete geçen AKO Jant askeri araçların yerlileştirilmesine katkıda bulunuyor. Yurtiçinde Nurol (Ejder Yalçın), Katmerciler, Isuzu, FNSS, Otokar, BMC (Amazon) gibi yerli firmaların ürettiği lastik tekerlekli zırhlı araçlar ve zırhlı personel taşıyıcı araçlar için mayın ve patlamaya dayanıklı jantların üretimini gerçekleştiriyor. Bu çalışmalarının yanı sıra askeri alanda yine AKO Grup markalarından PETLAS ile birlikte askeri araçlar için lastik ile jant tedarik ediyorlar.

Askeri araç jantlarının CTIS ve Run-Flat sistemlerine tam uyumlu olarak tasarlanıp üretildiğini vurgulayan AKO Jant Fabrika Müdürü Ömer Abrekoğlu, “CTIS sistemi, araç hareket halindeyken lastiğin otomatik olarak şişirilmesini sağlayan bir sistemdir. Bu jantlar özel tasarımları sayesinde arazi şartlarında montaj ve demontaj kolaylığı ile avantaj sağlıyor. Böylece AKO Jant ürünleri askeri araçlar için hayati konular olan sahadaki aktif direnç ve dayanıklılıkta kilit önem taşıyor, asker ve güvenlik güçlerimizin gücüne güç katıyor” dedi.