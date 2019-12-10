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Alfa Romeo alacaklar dikkat!

Alfa Romeo, kompakt sınıftaki temsilcisi Giulietta’da cazip ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Dizel otomatik Giulietta Super, ay sonuna dek 60 bin TL’ye kadar sıfır faiz avantajıyla yeni sahiplerini bekliyor.

Sozcu.com.tr
15:29 -
Haberler Otomotiv
Alfa Romeo alacaklar dikkat!

Alfa Romeo, yılın son kampanyasını Giulietta için devreye alıyor. Aralık ayı sonuna dek geçerli olacak kampanya kapsamında, benzinli Giulietta ve haricinde; 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1.6 litrelik Multijet II turbo dizel motor ve TCT çift kavramalı otomatik şanzıman kombinasyonuyla ön plana çıkan 2018 model tüm Giulietta seçeneklerinde 10 bin TL nakit indirimi desteği sağlanıyor. Kampanya ile 2018 model tüm Giulietta seçenekleri, 60 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneğiyle satın alınabiliyor.

Aralık ayı dizel faiz
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