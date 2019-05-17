Alfa Romeo Gulia en iyi yol tutan otomobil oldu!

Alfa Romeo Giulia, uluslararası alanda ödülleri toplamaya devam ediyor. Markanın “duyguların mekaniği” mottosunu yansıtan ve yeni model atağının ilk ürünü olmasıyla da bilinen Giulia son olarak, İngiltere'nin önde gelen haftalık otomobil dergisi Auto Express'in düzenlediği Driver Power Ödülleri'nde “sürüş ve yol tutuş” kategorisinde altın madalyaya layık görüldü. Alfa Romeo ruhunda barındırdığı İtalyan stili; yenilikçi, son teknoloji motorlar; kusursuz ağırlık dağılımı; benzersiz teknik çözümler ve olağanüstü bir güç / ağırlık oranı ile benzerlerinden ayrılan Giulia, İngiltere'nin en geniş kapsamlı müşteri memnuniyeti anketi olarak dikkat çeken ve binlerce araç sahibinden toplanan verilerle belirlenen Driver Power'da, “sürüş ve yol tutuş” alanında tam not aldı. Giulia, benzersiz sürüş dinamikleri ve üstün yol tutuş özellikleriyle bu alanda en iyi olduğunu bir kez daha kanıtladı

Konuyla ilgili açıklama yapan Alfa Romeo İngiltere Pazarlama Direktörü Andrew Tracey, “Auto Express Driver Power Ödülleri yeni bir otomobile sahip olmanın nasıl bir şey olduğunu en iyi şekilde yansıtıyor. Bu yılki ödüller, Alfa Romeo Giulia’nın sahip olunabilecek en iyi otomobillerden biri olmaya devam ettiğini gösteriyor. Bu sonuçların kullanıcılardan gelen geri bildirimlere dayanması ise güvenilir kılıyor” değerlendirmesinde bulundu.

Auto Express Genel Yayın Yönetmeni Steve Fowler ise, “Kullanıcılar Giulia'ya bayılıyorlar. Giulia, genel sıralamada yüzde 93’lük skoru ile çok etkileyici bir sonuç elde etmesiyle dikkat çekiyor. Bu sonuç Giulia kullanmanın adeta bir rüya olduğunu da doğruluyor. Sadece motor ve güvenlik kategorilerindeki yüksek puanları ve markaya özgü tasarımı göz önünde bulundurarak konuşmuyorum. Bu sonuç, Alfa Romeo’nun geleneksel tarzda arkadan itişli bir spor sedan üretme kararının çok sevildiğini ve kabul gördüğünü doğruluyor” diye konuştu.