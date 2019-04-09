Alfa Romeo’dan sıfır faiz!

Alfa Romeo, kompakt sınıftaki sportif temsilcisi Giulietta için Nisan ayında da cazip bir satış kampanyası devreye alıyor. Performansı ve yüksek verimliliğiyle dikkat çeken, 120 HP güç ve 320 Nm tork üreten, 1,6 litrelik Multijet II turbo dizel motora ve 6 ileri çift kavramalı TCT şanzımana sahip Giulietta modelleri, Nisan ayında otomobil fiyatının yarısını peşin, yarısını sıfır faizli kredi ile ödeme fırsatıyla satışa sunuluyor. 144 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla yeni sahiplerini bekleyen dizel otomatik Giulietta'lar 73 bin TL peşinat ve 73 bin TL için yüzde 0 faizli kredi ile satın alınabiliyor.