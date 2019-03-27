Alfa Romeo’dan üçlü zafer!

Auto Bild, “En İyi Markalar” ödüllerinin bu yılki sahiplerini açıkladı. Farklı segmentlerdeki ürünler ile 38 markanın yer aldığı, derginin basılı ve dijital versiyonu aracılığı ile 63 bini aşkın

okuyucunun oy kullandığı yarışmada Alfa Romeo'nun Stelvio, Giulia ve Giulietta modelleri tasarım alanında yeniden birinciliğe ulaştı. 2017 yılından bu yana birinciliği kimseye kaptırmayan Alfa Romeo Stelvio, kompakt SUV'lar arasındaki en güzel tasarıma sahip araç ödülünün ikinci kez sahibi oldu. Alfa Romeo'nun diğer üyesi Giulia orta sınıfta en iyi tasarım ödülüne üçüncü kez ulaşırken, Giulietta kompakt sınıftaki en güzel tasarım seçildi.

Alfa Romeo EMEA Bölgesi, Tasarım Departmanı Başkanı Klaus Busse konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede, “Auto Bild okuyucuları, üst üste üçüncü kez Alfa Romeo Giulietta, Alfa Romeo Giulia ve ikinci kez Alfa Romeo Stelvio'yu birinciliğe taşıdı. Her yıl yenilenen ve üç farklı araç segmentini kapsayan bu başarıdan dolayı çok memnunuz. Bu başarı Alfa Romeo’nun tasarım anlayışının hitap ettiği geniş kitleyi gözler önüne seriyor” ifadelerini kullandı.

