Alfa Romeo’dan yeni yıl kampanyası!

Alfa Romeo, kompakt sınıfın sportif temsilcisi Giulietta’da otomobilseverler için cazip ödeme seçenekleri sunmaya devam ediyor. Ayrıca kampanyada 50 bin TL’ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği de bulunuyor.

Giulietta’nın dizel motor ve otomatik şanzımana sahip olan versiyonu Ocak ayı boyunca yüzde sıfır faizli kredi ve 139 bin 900 TL'den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor. Yarısı peşin, yarısı ise aylık 2 bin 400 TL'lik taksitlerle satın alınabilen Giulietta modellerinde 50 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli faizsiz kredi seçeneği de sunuluyor.

Alfa Romeo'nun başarılı SUV'si Stelvio ve sportif sedan modeli Giulia'yı satın almayı hedefleyen otomobil tutkunları ise Ocak ayına özel olarak peşin alımlarda yüzde 10 indirim ve 250 bin TL'ye kadar 12 ay vadeli, 0,99 faizli kredi fırsatından yararlanabiliyor.