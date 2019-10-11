Alfa Romeo’ya bir ödül daha!

Alfa Romeo, Giulia Quadrifoglio ile İngiltere'nin prestijli yayınları arasında yer alan What Car? 2019 Yılın İkinci El Otomobili Ödülleri'nin Performans Otomobili Kategorisinde birinci oldu. İtalyan stili ile yüksek performansı mükemmel bir şekilde bünyesinde harmanlayan Giulia Quadrifoglio, uzmanların oylarıyla tüm rakiplerini geride bıraktı. What Car? Dergisi Editörü Steve Huntingford, konuyla ilgili değerlendirmesinde: “Giulia Quadrifoglio, heyecan verici otomobillerin yer aldığı bu kategoride, üstün performansı ve sürüş özellikleriyle ön plana çıkmayı başardı. 510 HP gücündeki Bi-turbo beslemeli V6 motorun sesi, ister dışarıdan ister araç içinde heyecan katsayısını ve otomobilin çekiciliğini daha da arttırıyor. Bu otomobil, ikinci el olarak satın alındığında dahi sürücüsüne belirgin bir katma değer yaratıyor.” ifadelerini kullandı.