Almanlardan Tesla’ya gönderme!

Tesla’nın ilk pikap modeli olan Cybertruck, tanıtıldığı günden itibaren gördüğü yoğun ilgiden dolayı sosyal medyada çok popüler olmuştu. Araca olan ilgi Elon Musk’ın sosyal medya üzerinden paylaştığı ön sipariş sayılarıyla daha da dikkat çekici bir hâl almıştı.

Ön sipariş talep formu açılır açılmaz kısa sürede 200 bin adet ön sipariş alan Cybertruck, Elon Musk’ın bir sonraki gün 250 bin adet ön sipariş aldığını anlatan paylaşımıyla dikkat çekmişti.

Bugün ise Alman otomotiv devi BMW’nin sosyal medya hesabına baktığınızda “499.995, 499.996, 499.997…” gibi rakamları göreceksiniz. Alman marka bu paylaşımlarıyla Elon Musk’ın Cybertruck siparişlerine bir gönderme yaparak BMW marka elektrikli otomobil satış adetlerini paylaştı. Paylaşımlar incelendiğinde ise her 4 dakikada bir adet BMW elektrikli otomobilin satıldığı ortaya çıkıyor.

BMW’nin sattığı 500 bininci otomobili 330e ve Münih’te yer alan BMW Welt Müzesi’ne teslim edilmiş. Elektromobilitenin mihenk taşı olarak kabul edilen bu model BMW’nin Sebastian Mackensen çalışanı tarafından müzeye teslim edilmiş. BMW Başkanı Oliver Zipse, “Gelecek 2 yıl içerisinde hedefimiz bir milyon elektrikli otomobili yollarla buluşturmak.” dedi.

Markanın elektrikli otomobil devrimi i3 modeliyle başladı. Tam elektrikli olan bu otomobil günümüzde batarya sistemleri geliştirilerek 250-300 km menzile kadar çıkartıldı. Günümüzde i3s model adıyla da satılan otomobil Türkiye’de de kullanılabiliyor. BMW’nin gelecek yıllarda 12 tane daha yeni elektrikli modelini çıkarması planlanıyor.