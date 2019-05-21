Amerika’da “tır” şoförü krizine alternatif çözüm!

San Diego merkezli TuSimple sürücüsüz kamyon girişimi şirketi USPS ilk testine salı günü başladı. Bu şirketin sürücüsüz kamyonları USPS’in Phoenix ve Dallas’taki ofisleri arasında çalışacak. Bu sayede teslimat süreleri ve maliyetlerin azalmış olması hedefleniyor. Test sürüşlerinde araçlar kimsesiz biçimde hareket etmiyor ve herhangi bir ihtimale karşı aracın içinde bekliyorlar. Sürücü haricinde yolcu koltuğunda konuyla ilişkili bir mühendiste bulunuyor.

Eğer bu test başarılı olursa endüstriyel anlamda atılmış olan en önemli sürücüsüz araç operasyonu olmuş olacak. Bu sayede şehirler hatta uluslararası taşımacılık faaliyeti yapan şirketlerin en büyük sorunlarından biri olan sürücü bulma durumu içinde çözümcül bir adım atılmış olacak.

Amerika’da yapılan pilot program 5 farklı etaba sahip, toplamda 3380 km anlamına gelen bu sürüş tam 45 saat sürecek. Sürücüsüz posta kamyonu testleri bu testten sonra 2 hafta daha devam edecek. Ancak

sonrasında bu sürüşün devam edip etmeyeceği belli değil.

USPS sözcüsü Kim Frum, “TuSimple ile çalışmamız sürücüsüz uzun mesafeli taşımacılık konusundaki ilk girişimimiz. Araştırma ve testlerimiz gelecek nesil araçlardaki yeni teknolojilerin de habercisi

pozisyonunda.” dedi.

Sürücüsüz kamyonlar Arizona, New Mexico ve Texas arasında hareket edecek. TuSimple Ürün Şefi Chuck Price, “Bu hareket sürücüsüz kamyonlara nasıl güvendiğimizin gerçekçi ve tatlı bir örneği anlamına

geliyor. Bu uzun seyahat birden fazla sürücüye ihtiyaç duyulan bir mesafeyi içeriyor.” dedi. Projenin hedefi sürücüye olan ihtiyacı ortadan kaldırmak. Amerikan kamyoncular Derneği mesleğe olan ilginin azalmasından dolayı 2024 yılında 174 bin 500 sürücüye ihtiyaçları olacaklarını açıkladı.

(REUTERS)