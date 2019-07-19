Amerikan efsanesi yenilendi!

Yeni Corvette’nin giriş modeli Stingray olarak lanse edildi. Otomobilin tasarımı ilk defa gördüğünüzde alışkın olduğumuz uzun burunlu Corvette’den çok uzak. Daha fazla Avrupalı süper spor otomobil modellerine benzeyen yeni Corvette, ortadan motorlu yapısıyla da dikkat sürüş kalitesini bir üst sınıfa taşıdığını iddia ediyor.

Otomobili ilk defa gördüğüzde modifiyeli bir Ferrari ya da Honda NSX zannedebilirsiniz. Özellikle aracın arkasında yer alan motorun cam bölümü bile Ferrari’ye çok benziyor.

Ortaya konumlandırılan motor otomobilin ağırlık transferini doğru ve orantılı biçimde yerleştiriyor.

Corvette’nin imzası gibi olan çift parçalı stoplar arka kısımdaki yerini yeni modelde de almış. Ayrıca yandan otomobile baktığınızda kapıların arka lastiğe doğru olan kısımlarında yer alan geniş hava girişleri de çok dikkat çekiyor.

Arka kısımda göze çarpan bir detayda otomobilin rüzgarlığı oluyor. Bu detay kimine göre güzel, kimine göre değil ama işlevsel olduğu kesin.

Gelelim yeni Corvette’nin motoruna. Otomobilin kalbi 6.2 litrelik bir V8. Bu motor 500 beygire yakın güç üretiyor. Bu gücü arka tekerleklere çift kavramalı otomatik şanzıman iletiyor. Yeni Vette 0’dan 100 km/s hıza 3 saniyenin altında çıkabiliyor.