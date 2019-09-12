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Amerikan otomotiv devinden büyük geri çağırma!

Amerikan otomotiv devi General Motors(GM) ürettiği Chevrolet, GMC ve Cadillac marka araçlarının SUV ve pick-up modellerindeki fren sistemi arızası sebebiyle toplamda 3.4 milyon aracını geri çağırma kararı aldı!

Sozcu.com.tr
10:11 -
Haberler Otomotiv
Amerikan otomotiv devinden büyük geri çağırma!

Markadan yapılan açıklamaya göre fren sisteminde arıza olduğu tespit edilen Chevrolet Silverado, GMC Sierra 1500, 2500 ve 3500 kamyonet modelleri ile 2015-2017 Cadillac Escalade ve 2015-2018 GMC Yukon, Chevy Suburban ve Tahoe modellerin geri çağrılacağı duyuruldu. Bu modellerin oluşturduğu toplam geri çağrılacak araç sayısı ise 3.4 milyonu buluyor.

2017 Chevrolet Tahoe Z71

Bu araçlarda kullanılan fren sistemleri, fren pompası eskidikçe daha az emiş gücü(vakum) üretmesinden kaynaklı olarak fren sonrası durma mesafesinin artmasına sebep olduğu ortaya çıkmış. Geri çağrılan araçların elektronik sistemlerinin bir ücret talep edilmeden yenileneceği belirtildi.

Cherolet Silverado

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, araç sahiplerinden gelen şikayetler üzerine geçen yıl ekimde konu hakkında soruşturma başlatmıştı.

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