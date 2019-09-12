Amerikan otomotiv devinden büyük geri çağırma!

Markadan yapılan açıklamaya göre fren sisteminde arıza olduğu tespit edilen Chevrolet Silverado, GMC Sierra 1500, 2500 ve 3500 kamyonet modelleri ile 2015-2017 Cadillac Escalade ve 2015-2018 GMC Yukon, Chevy Suburban ve Tahoe modellerin geri çağrılacağı duyuruldu. Bu modellerin oluşturduğu toplam geri çağrılacak araç sayısı ise 3.4 milyonu buluyor.

Bu araçlarda kullanılan fren sistemleri, fren pompası eskidikçe daha az emiş gücü(vakum) üretmesinden kaynaklı olarak fren sonrası durma mesafesinin artmasına sebep olduğu ortaya çıkmış. Geri çağrılan araçların elektronik sistemlerinin bir ücret talep edilmeden yenileneceği belirtildi.

ABD Ulusal Karayolu Trafiği Güvenliği İdaresi, araç sahiplerinden gelen şikayetler üzerine geçen yıl ekimde konu hakkında soruşturma başlatmıştı.