Anadolu Isuzu 200’den fazla midibüs ihraç etmeye hazırlanıyor!

Anadolu Isuzu Ar-Ge merkezinde Türk mühendisler tarafından geliştirilen ve Anadolu Isuzu'nun Fabrikasında üretilen Isuzu Novociti Life, ihracat pazarlarındaki varlığını gün geçtikçe daha da artırıyor. Polonya, İtalya, Yunanistan ve Fransa'dan sonra Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te de hizmet vermeye başlayacak olan Isuzu Novociti Life, Ağustos ayında başlayacak teslimatlarla birlikte tek seferde Türk otomotiv tarihinin en yüksek adetli midibüs ihracatına imzasını atmış olacak. Tiflis şehrinde kullanılacak Isuzu Novociti Life araçları üretim aşamasında incelemek isteyen eski Milan Futbol takımı oyuncusu ve yeni Tiflis Belediye Başkanı Kakha Kaladze, 24 Temmuz 2019'da Isuzu Fabrikasına yaptığı ziyarette araçları yakından görerek beğenilerini iletti.

Tiflis Belediyesine ait Tbilisi Transport Company'nin açtığı ihaleyi kazanan Anadolu Isuzu, toplam değeri 16.9 milyon Euro tutarındaki toplu ulaşım ihalesiyle Türk otomotiv tarihinde bir ilki başararak ihracat pazarlarındaki en yüksek adetli midibüs ihracatına imzasını atmış olacak. İlk olarak 2019 yılının Ağustos ayında başlayacak olan teslimatlar, yıl sonuna kadar Anadolu Isuzu Gürcistan distribütörü GT Group LLC'ye gönderilecek iki yüz adedi aşkın araçla tamamlanmış olacak.

Novociti Life bir yılda 3 ödül birden aldı

Isuzu Novociti Life, 1 yılda toplam 3 ödül aldı. Turquality kapsamında 2017 yılının sonunda düzenlenen ve Türkiye'nin en prestijli tasarım organizasyonu Design Turkey Yarışmasında “İyi Tasarım Ödülü”'nün sahibi olan Isuzu Novociti Life, ilk yurt dışı ödülünü 2018 yılının Nisan ayında A'Design Award & Competition'dan “Gold A'Design Award” ile almıştı. Son ödülünü Polonya'nın Kielce şehrinde düzenlenen Transexpo Fuarı'ndan “New Model Bus” kategorisi 3.'lüğüyle alan Isuzu Novociti Life, toplu ulaşımda midibüs segmentinde lider konumdaki Anadolu Isuzu'yu çok daha güçlü konuma taşıyor.