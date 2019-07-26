Anadolu Isuzu, araçlarında Castrol’ü tercih ediyor

Anadolu Isuzu'nun ürettiği tüm araçlarda ilk dolum yağı olarak Castrol tercih edilecek. Anlaşma kapsamında Anadolu Isuzu, 2024 yılına kadar üretim hatlarında Castrol'ün ileri teknoloji ile geliştirdiği motor, şanzıman yağları ve antifrizi kullanacak. Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan anlaşmaya ilişkin açıklamasında, Anadolu Isuzu'nun 100'ü aşkın Ar-Ge personeli ile Türkiye'deki fabrikasında yüksek yerlilik oranı ile kamyon, kamyonet, otobüs ve midibüs üretimi gerçekleştirdiğini söyledi. Arıkan, “Markamızı toplu ulaşım sektöründe ve yük taşıma segmentinde sürekli daha iyi bir konuma getirmek için çalışıyoruz. Bu nedenle işimizi büyütmek ve daha geniş bir müşteri kitlesine ulaşmak amacıyla kurduğumuz ortaklıklar büyük önem taşıyor. Ticari araç motor yağları segmentinde lider olan Castrol ile yaptığımız bu anlaşma her zaman kaliteli hizmet sözümüzün önemli bir örneği” dedi.

Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Direktörü Aslı Yetkin Karagül, dünya genelindeki 7 Ar-Ge merkezinde öncü teknolojileri ile her yıl yüzlerce yeni ürün geliştiren ve test eden bir marka olarak dünyanın lider araç üreticileri ile onlara özel motor ve motor yağları geliştirdiklerini söyledi. Karagül; “Castrol olarak otomotiv sektöründe olduğu gibi ticari araç motor yağları segmentinde de liderliğimizi sürdürüyoruz. Bu başarımızı devam ettirmek ve büyütmek için yeni yatırımlarımız ve tabiki iş ortaklıklarımız bizim için çok önemli. Türkiye'de üretim yapan bir marka olarak, Türkiye'nin önde gelen ticari araç üreticilerinden Anadolu Isuzu ile 20 yılı aşkın süredir varolan işbirlikteliğimizi 5 yıl daha uzatan böyle bir anlaşmaya imza atmaktan Castrol Türkiye adına büyük mutluluk duyuyorum'' diye konuştu.