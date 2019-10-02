Anadolu Isuzu Busworld Brüksel’de 3 yeni araç tanıtımı!

Otobüs segmentinin dünyadaki en önemli fuarlarından biri olarak kabul edilen Busworld, 17-23 Ekim 2019 tarihlerinde Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenecek. Türkiye'nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, 3'ü dünyada ilk kez lanse edilecek olan toplam 9 modeliyle 6. Hall ve 638 numaralı standında ziyaretçileriyle buluşacak.

Fuar standında Isuzu Visigo Hyper, Turquoise, Citiport 18, Citiport 12 Hyper, Novociti Volt (Orta Menzil), Novociti Volt (Uzun Menzil), Interliner 13 CNG, Citivolt 12, Novo Cabrio modellerini sergileyecek olan Anadolu Isuzu, Avrupadaki değişen pazar ihtiyaçları doğrultusunda geliştirdiği elektrik ve CNG sistemlerine sahip araçlarını ilk kez sergilemiş olacak.

Emisyon kurallarının gittikçe katılaştığı dünyada, midibüs segmentinde yüzde 100 elektrikli olarak tasarlanan Isuzu Novociti Volt Busworld fuarına menzil ve yolcu kapasiteleri farklılık gösteren iki versiyonu ile damgasını vuracak.

2018 yılında satışlarına başlanan ve birçok ödül kazanan dizel Novociti Life aracının elektrikli versiyonu olan Novociti Volt,tam elektrikli sürüş sistemi ile oldukça sessiz olmakla beraber tamamen sıfır karbon emisyon seviyesi sayesinde çevre dostu araçlar kategorisinde yer alıyor. AVAS (Acoustic Vehicle Alerting Systems) sayesinde yayaların güvenliği için, gürültü kirliliği yapmayan yapay bir motor sesi çıkaran Novociti Volt, bu sayede yayaların aracı farketmesini sağlayarak riskli durumları engelleyecek.

Anadolu Isuzu Ar-Ge mühendisleri tarafından geliştirilen Isuzu Novociti Volt, tek şarj soketinden AC ve DC tipte olmak üzere iki farklı şekilde şarj edilebilecek. Hızlı şarj ile 2 saatte, ev tipi prizden ise 8 saatte akülerini tam doldurabilecek olan araç düşük işletim maliyetleriyle de belediyelerin ulaşım ihtiyaçlarına çözüm olacak. Pil paketinin üst kısmına yerleştirilen güneş panelleriyle aracın düşük voltajla çalışan ekipmanlarına ek güç sağlanıyor. Güneş panelleri ve rejeneratif frenleme sistemi sayesinde aracın menzili arttırılmış oluyor. Anadolu Isuzu standını ziyaret edenler, Novociti Volt üzerinde takılı olan Akıllı Ulaşım Sistem (AUS) çözümlerini de deneyimleme imkanı bulacaklar.

Anadolu Isuzu standında sergilenecek bir diğer elektrikli araç ise Citivolt 12 olacak. 12 Metre uzunluğa ve batarya elektrikli (BEV) sürüş sistemine sahip olan Citivolt 12, 30 koltuk ve 60 ayakta yolcu ile 90 kişiye kadar toplu ulaşım imkanı sağlıyor. 120 kw'lık hızlı şarj gücü ile tam dolum hızı 4 saate kadar düşebilen Citivolt 12'ın menzili ise tek şarjda 300 km'ye kadar çıkabiliyor.

Midibüs segmentindeki ilk cabrio araç; Isuzu Novo Cabrio

Busworld Brüksel Fuarı ziyaretçilerinin beğenisine sunulacak en ilginç araçlardan biri de Anadolu Isuzu standında sergilenecek olan Novo Cabrio olacak. Anadolu Isuzu'nun Çek Cumhuriyeti'ndeki distribütörü Turancar CZ s.r.o. tarafından yerel müşteri talepleri göz önüne alarak geliştirilen Carbio modeli, Isuzu Novo aracının üstü ve yan camları açılarak şehiriçi hop-on hop-off (Sightseeing) taşımacılığına uygun hale getirilmesini sağlıyor. Anadolu Isuzu standında sergilenecek olan Isuzu Novo Cabrio modeli, öncelikle Prag şehri olmak üzere, turizm potansiyelinin yüksek olduğu tüm şehirler için geliştirildi ve önümüzdeki dönemde farklı fuarlarda sergilenmeye devam edecek.