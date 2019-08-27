Anadolu Isuzu’dan Makedonya’ya teslimat

Prilep Belediyesi'nin düzenlediği ihaleyi kazanan Anadolu Isuzu, toplam 4 adet CNG (Compressed Natural Gas – Sıkıştırılmış Doğal Gaz) sistemine sahip Isuzu Citiport otobüsünü 24 Ağustos tarihinde düzenlediği törenle teslim etti. Teslimat törenine Makedonya Başbakanı Zoran Zaev, Prilep Belediye Başkanı İlija Jovanoski, Prilep Belediyesi toplu taşıma direktörü Marija Cvetanoska, Anadolu Isuzu Uluslararası Satış Müdürü Hande Uğur ve Uluslararası Satış Uzmanı Alper Kılıç katılımda bulundu.

Hem teknolojik hem de ergonomik Isuzu Citiport

Anadolu Isuzu'nun Türkiye'deki fabrikasında ürettiği ve Busworld 2015'te, “Avrupa'nın En Konforlu ve Ergonomik Otobüsü” ödülünü kazanan Isuzu Citiport, 2018 yılında ise dünyaca ünlü tasarım yarışması A'Design Award & Competition'da, “Gold A'Design Award” tasarım ödülünü kazanarak konforunun yanı sıra tasarımını da tescilledi. Citiport'un yan omuz çizgisi, iç mekanın daha aydınlık ve geniş olmasını sağlarken aynı zamanda engelli yolcuların cam bölümünden dışarıyı rahatlıkla izlemesini de mümkün hale getiriyor. Isuzu Citiport'un yan kısmındaki kayar hat levhası görünürlüğü artırırken, dayanıklı malzemeler ile tasarlanan geniş iç hacmi sayesinde yolcularına şehir içi ulaşımda maksimum konfor sunuyor.

CNG sistemine sahip Citiport otobüsler düşük işletim maliyetlerine sahip olurken, aynı zamanda toplu ulaşımda çevreye verilen zararın da azaltılmasıyla ideal toplu ulaşım aracı konumuna geliyor.