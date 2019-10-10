Anadolu Isuzu’dan rekor ihracat

Isuzu Novociti Life, ihracat pazarlarındaki varlığını gün geçtikçe artırıyor. Novociti Life; Polonya, İtalya, Yunanistan ve Fransa'dan sonra, 9 Ekim 2019 tarihinde Tiflis Avrupa Meydanında gerçekleştirilen teslimat töreniyle Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te de hizmet vermeye başladı. 16.9 milyon Euro değerinde aracın teslim edildiği törene; Anadolu Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Özilhan, Anadolu Grubu İcra Başkanı Hurşit Zorlu, Anadolu Grubu Otomotiv Grup Başkanı Bora Koçak, Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan, Anadolu Isuzu Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Selda Çelik ve Anadolu Isuzu İhracat Direktörü Hakan Kefoğlu katıldı.

Tiflis Belediyesine ait Tbilisi Transport Company'nin açtığı ihaleyi kazanan Anadolu Isuzu, toplam değeri 16.9 milyon Euro tutarındaki toplu ulaşım ihalesiyle Türk otomotiv tarihinde bir ilki başararak ihracat pazarlarındaki en yüksek adetli midibüs ihracatına imza attı. İlk olarak 2019 yılının Ağustos ayında başlayan teslimatlar, yıl sonuna kadar Anadolu Isuzu Gürcistan distribütörü GT Group LLC'ye gönderilecek iki yüz adedi aşkın araçla tamamlanmış olacak.