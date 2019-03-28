AP’den araçlarda ’emisyon düşürmeye’ onay

Avrupa Parlamentosu (AP), emisyon salınımlarını 2030 yılına kadar otomobillerde yüzde 37,5, ağır vasıtalarda yüzde 31 düşürmeye yönelik yasal düzenlemeye onay verdi. Strazburg’da toplanan AP Genel Kurulu, ağır vasıtaların ve otomobillerin emisyon salınımlarını sınırlandıracak düzenlemeyi 63’e karşı 521 oyla kabul etti.

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RESMİ ONAY GEREKİYOR

Buna göre, yeni otomobiller için emisyon salınımı 2030’da, 2021 yılı seviyelerinin yüzde 37,5 altına, kamyonlar için de yüzde 31 altına düşürülecek. Düzenlemenin yürürlüğe girmesi için AB Konseyinin resmi onayı gerekiyor. AA