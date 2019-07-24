Apple otomobil projesi için bir adım daha attı!

Tesla ile çalışmaya 2015 yılında başlayan MacManus öncesinde Jaguar Land Rover, Bentley ve Aston Martin markalarında çalışmış. MacManus’un özellikle iç mekan tasarımı hakkındaki geçmişi Apple’ı cezbeden en önemli özellik olmuş. Amerikalı teknoloji firmasından konuyla alakalı bir açıklama henüz yapılmadı.

Apple öncesinde Tesla’dan sürüş sistemleri başkan yardımcısı Michael Schwekutsch’u mart ayında, eski araç baş mühendisi Doug Field’i de ağustos ayında ekibine katmıştı. Apple ve Tesla bir kaç yıldır kendi aralarında mühendis alışverişinde bulunarak böyle bir gündem oluşturuyor. Tesla’nın CEO’su Elon Musk bu konu hakkında Alman Handelsblatt gazetesine “Apple Tesla’nın mezarlığı gibi oldu” açıklamasını yapmıştı.

Endüstri analistleri ise bu mühendis transferlerinin Apple’ın üretmeyi planladığı Apple Car için yapıldığını belirtiyor.

(Bloomberg)