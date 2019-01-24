Apple, otonom araç ekibindeki 200 işçisinin görevini değiştirdi!

CNBC’nin haberine göre işten çıkarılan çalışanlara Apple bünyesinde farklı görevler önerilecek. Bir Apple sözcüsü şunları söyledi, “Apple´da otonom araçlar ve ilgili teknolojiler hakkında çok yetenekli bir ekibimiz var. Ekip 2019 yılında bazı kilit bölümlere odaklanırken, bazı üyeleri makine öğrenimi gibi farklı projelerde yer alacak.” Apple, Ağustos ayında, Apple´ın eski genel müdürü olan Doug Field´ı, Tesla´dan transfer ederek Project Titan´ın başına getirmişti.

Ayrıca Apple, Project Titan için harcanan çabanın bazı çalışanlardan dolayı sekteye uğradığını doğrulayan bir bildiri de yayınladı. Ancak şirketin bu organizasyon için 1000 çalışanı bulunuyor ve bu durumun da Field’ın isteği üzerine gerçekleştiği biliniyor.

(DHA)