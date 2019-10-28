Ar-Ge’ye 15 yılda 1.6 milyar euro harcadılar!

Tofaş Ar-Ge aynı zamanda Fiat Chrysler Automobiles'in (FCA) Avrupa ve Ortadoğu bölgesinde hizmet veren İtalya dışındaki tek Ar Ge merkezi olmasıyla da öne çıkıyor. Ülkemiz otomotiv sanayisinin gelişimine önemli katkı sağlayan Tofaş Ar-Ge, stratejik hedefleri doğrultusunda ürün geliştirme ve üretim teknolojileri alanında yetkinlik kazanımını, araştırma projeleriyle de destekliyor. Tofaş Ar-Ge, TÜBİTAK ve Avrupa Birliği destekli olarak yürütülen pek çok araştırma projesinde, FCA Araştırma Merkezi ve yabancı tasarım merkezlerinin yanı sıra, çeşitli üniversitelerle de işbirliği geliştiriyor. Ürün mühendisliği kapsamında bir aracı tümüyle tasarlamak için gerekli yetkinliklere sahip olan merkez, Tofaş'ın dünya pazarlarına sunduğu ürünlerin geliştirme süreçlerinde önemli bir rol üstleniyor.

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu: “Dünya pazarları için otomobil ve hafif ticari araç geliştiriyoruz”

Tofaş CEO'su Cengiz Eroldu, “Tofaş Ar-Ge, 1994 yılında üretimdeki modellere problem çözme desteği verme ve ürün projelerini devreye alma amacıyla kuruldu. İlerleyen zamanda yetkinliklerini geliştirerek üründe değişiklik yapma, ürün tasarımı ve ürün geliştirme aşamasında prototipleme çalışmalarıyla yetkinliğini ilerletti. Tofaş Ar-Ge'nin kurulmasını takip eden yıllar, aynı zamanda Tempra modeliyle, Türkiye'nin ilk büyük ölçekli ihracat hamlesini gerçekleştirdiği dönem oldu. Bu dönemdeki çalışmalar, Türk otomotiv sanayiinin Avrupa pazarlarına yönelik üretim yetkinliğinin ispatı olurken, bir yandan da ülkemizin otomotivde üretim üssü haline gelmesinde önemli bir rol oynadı. Tofaş Ar- Ge'nin ürün geliştirme sürecinde rol aldığı Doblo ve Fiorino modelleri kendi segmentlerinin yaratıcısı oldular ve küresel ölçekte başarılarını ispat ederek, Van of The Year ‘Avrupa'da Yılın Ticari Aracı' ödülü dâhil olmak üzere pek çok ödüle layık görüldüler. Tofaş Ar-Ge'nin ürün geliştirme süreçlerindeki rolü kademeli olarak artarak devam etti” diye konuştu.

Tofaş'ın 2010'lu yıllarda FCA ile birlikte dünya pazarları için araç geliştirmeye odaklandığını da aktaran Eroldu, şu açıklamaları yaptı: “2014'te Kuzey Amerika ve Kanada pazarları için 360 milyon dolarlık yatırımla Doblo Amerika projesi, Tofaş için yeni bir evrenin başlangıcı oldu. Tofaş Ar-Ge, Egea projesinde ise sorumluluklarını arttırdı. 1 milyar dolar yatırımla hayata geçen model ailesinin ürün geliştirme sürecine liderlik etti. Ar-Ge faaliyetinin yüzde 70’i aşan mühendislik çalışmaları Tofaş ve Türkiye'deki değer zincirimiz tarafından gerçekleştirildi. Bu katkı düzeyi Türkiye otomotiv tarihi için bir ilki oluşturdu. Egea'yı ön plana çıkartan özelliklerden bir diğeri de otomobilin Türkiye’deki müşterilerin talepleri göz önünde tutularak Tofaş tarafından şekillendirilmesi oldu. Egea bu nedenle yalnızca Türkiye'de pazara sunulduğundan beri üç yıldır, sadece en çok satan model olmakla kalmadı, performans ve konfordan vazgeçmeden ekonomik ulaşım çözümleri arayan kullanıcılar için fiyat / fayda dengesi açısından çok başarılı bir ürün olarak dünya pazarlarında yerini aldı. Türkiye'de en çok tercih edilen model olan Egea, 2016 yılında AutoBest ‘Avrupa'da Yılın Otomobili' seçildi. Tofaş'ta geliştirilen Sedan modelinin platformunun başarısı, hatchback ve station wagon karoserli modellerin doğuşunu da beraberinde getirdi.”

SON 15 YILDA 1.6 MİLYAR EURO AR-GE HARCAMASI YAPTIK

Tofaş Ar-Ge'nin faaliyetlerini, 18 bin metrekarelik laboratuvar ve ofis alanında sürdürdüğüne değinen Cengiz Eroldu, “Tofaş Ar-Ge'de bugün yaklaşık 700 kişi çalışıyor. Tofaş olarak son 15 yılda 1,6 milyar Euro Ar-Ge harcaması yaptık. Gerek ülkemiz gerekse global ölçekte başarısını ispat eden Doblo, Fiorino ve Egea modellerinde ‘Tofaş Ar-Ge' imzası var. Son 10 yıldır yıllık ciromuzun yaklaşık yüzde 3'ünü Ar-Ge harcamalarına ayırıyoruz. Tofaş bu dönem zarfında birçok kez Avrupa'da en çok Ar-Ge harcaması yapan ilk 1000 şirket arasında yer aldı. Tofaş, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından iki kez ülkemizin ‘Otomotiv Sektöründe En Başarılı Ar-Ge Merkezi' seçildi. Ar-Ge'mizin 25'inci kuruluş yıl dönümünü kutladığımız bu yıl, Ar-Ge harcamalarımızın yanı sıra 10 milyon Euro'luk Ar-Ge test ekipman yatırımı gerçekleştirdik. Ulaştığımız yetkinlik seviyesinde, Ar-Ge ihracatı da yapıyoruz. FCA'nın yurtdışındaki ürün geliştirme çalışmalarında da Ar-Ge mühendislerimiz görev alıyorlar” dedi.

BİLGİ VE TEKNOLOJİYE YATIRIMIMIZ DEVAM EDİYOR

Tofaş'ın Türkiye otomotiv sanayinde bir teknoloji üssü olduğuna değinen Eroldu, “Teknoloji, dijitalleşme ve iklim değişikliği sonucu regülasyonlardaki değişim ve ekonomik dengelerin yeniden şekillenmesi gibi unsurlar, sadece iş yapış şekillerimizi değil; yaşam tarzını, dolayısıyla müşteri beklentilerini de değiştiriyor. Bugün FCA'nın küresel ürün geliştirme ortağı, önemli Ar-Ge merkezlerinden biri olarak faaliyet gösteriyoruz. Çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz. Araç hafifletme, elektrifikasyon gibi yetkinliklerimizi artırmaya yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Bu alandaki çalışmalarımız her zaman daha iyisine ulaşmak için devam edecek” diyerek sözlerini sonlandırdı.