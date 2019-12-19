Araca özel servis ve bakım hizmeti sunuyorlar

Adus Otomotiv, ayrıcalıklı servis ve bakım hizmetleri vermek amacıyla faaliyetlerine başladı. İstanbul’un merkezi lokasyonlarından biri olarak kabul edilen Maslak’ta kurulan servis lüks, spor ve klasik otomobillere yönelik “Araca Özel” servis ve bakım hizmetleri veriyor.

Sunduğu sistemlerle aracın markasına, yaşına ve donanımına uygun bakım takvimini oluşturarak müşterileri için süreçleri takip eden Adus Otomotiv, tavsiye ettiği bakım paketleri arasından en uygun olanını yine müşterileri için seçerek, otomobillerinin her açıdan her koşula hazırlıklı olmasını güvence altına alıyor.

KLASİK OTOMOBİL RESTORASYONU DA YAPIYORLAR

Adus Otomotiv, müşterilerin otomobilleri için düşlediği yenilemeyi ve değişimi hayata geçiriyor. Servis ve bakım hizmetlerinde en çağdaş teknikleri benimseyerek “Araç Dostu Uzman Servis” mottosuyla yola çıktıklarını ifade eden Kutay Grup Otomotiv Genel Koordinatörü Oğuz Özyavuzgil, “Tüm yetkinliğimizle lüks SUV'lardan spor otomobillere kadar her türlü aracın bakım ve onarımı konusunda uzman ekibimiz ve teknolojik altyapımızla en doğru ve hızlı çözümleri sunuyoruz” açıklamasında bulundu.