Aracınızı sıcaktan nasıl korursunuz?

-Hava sıcaklıkları artıkça araç içerisinde klima kullanımınız da artacaktır. Bu yüzden aracınızın klima gazını yenilemek ve polen filtresini değiştirmek en önemli adım olacaktır.

-Açık alanda kalan otomobiller güneş ışınlarına ve bu ışınların sıcağına maruz kaldığı için boya koruma, seramik kaplama gibi uygulamalar aracınızın boya ömrünü uzatacaktır.

-Sıcak havalardan dolayı açık renkli camlar araç içindeki sıcaklığın artmasına sebep olur. Yasal olarak belirlenen koyu renkteki cam filmi uygulamaları araç içindeki sıcaklığı azaltacaktır.

-Isınan hava yollarında ısınmasın ve dolayısıyla yolla temas eden lastiklerinde sıcaklıklarının artmasına sebep oluyor. Isınan havanın genleşmesini düşünerek lastik hava basınçlarınızın daha sık kontrol edilmesi sürüşünüzü yaz mevsiminde daha güvenli kılacaktır. Unutmayın doğru lastik basıncı değer sürücü kapısının içindeki tabloda yazar.

-Aracınızın sıcak havalarda performanslı bir şekilde hareket etmesi için motor suyunu haftada bir kontrol edin. Motor suyundaki eksilme motorun hararet yapmasına sebep olur.