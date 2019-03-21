Artık hangi KDV oranıyla alınıyorsa, aynı oranla satılacak!

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Türkiye olarak çok tarihi bir dönemden geçildiğini de belirterek “Sadece Türkiye değil dünya olarak özellikle Türkiye ekonomisi de son 1 yıldır çok büyük bir sınav verdi. Bu duruma 24 Haziran 2018 süreci sonrası başlayan yeni cumhurbaşkanlığı sistemiyle güçlü bir refleks gösterebildik. İşin algı tarafını çok iyi yöneterek özellikle 5-6 aylık süreçte çok önemli bir sınav verdik. Güven endeksi artmaya devam ediyor. Tüm bu süreç içerisinde piyasadaki olumlu süreç ve ekonomimizdeki en ağır noktada etkisi olan enflasyonda önemli bir şekilde mücadele ortaya koyduk. Enflasyonla top yekün mücadele kapsamında çok önemli adıllar attık. Bugün geldiğimiz noktada bir çok ekonomist yerli ve yabancı yatırımcının beklentisinin aksine çok daha güçlü bir şekilde normalleşme sürecine girdik” şeklinde konuştu.

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Şahsuvaroğlu “ÖTV KDV düzenlemesiyle sektör nefes aldı”

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu Kongrenin açılışında yaptığı konuşmada ÖTV ve KDV indirimlerini hayata geçirilmesiyle otomotiv sektörünün adeta uçurumun kenarından alındığını belirterek “Bununla beraber ÖTV matrahlarının yükseltilmesi de hem yeni araç satışının desteklenmesini, hem de yerli üretilen araçların daha ulaşılabilir olmasına imkan tanımıştır. Ayrıca şubat ayında BDDK tarafından açıklanan düzenleme neticesinde taşıt kredilerindeki en uzun vade 48 aydan 60 aya, kredilendirme limiti ise 100 bin TL'den 120 bin TL'ye yükseltilmiştir. Sektörün tüm paydaşlarının taleplerini dinleyerek hayata geçirdiği hızlı önlemler, hem ekonomimizde hem de sektörümüzde beklenenden daha kısa sürede olumlu sonuç alınmasını sağlayacağına inancımız tamdır” dedi.

Şahsuvaroğlu şunları söyledi; “Kurumsal kullanılmış araç ticaretinin önündeki büyük engellerden biri olan kdv oranı hususunda Hazine ve Maliye Bakanlığı'mızın yaptığı çalışma ile ticari araçların üzerindeki sorun çözülmüştür. Bunun KDV oranı ile çıkış yapılabilme sorunu çözülmesini bekliyorduk, bugün bu müjdeyi de aldık. Hepimizi heyecanlandıran ve cumhurbaşkanlığı himayesinde oluşturulan “Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu”, tarafından yerli otomobil markasının hayata geçirilmesini sabırsızlıkla bekliyoruz. Bu bağlamda otomotiv yetkili satıcıları derneği ve Türkiye'nin dört bir yanına dağılmış otomotiv perakendecileri olarak, üzerimize düşecek bütün görevleri bugünden üstlenmeye talip olduğumuzu, hazır olduğumuzu ve gereken her desteği vereceğimizi ifade ediyoruz. Yeni otomotiv teknolojileri ve Avrupa Birliği regülasyonları ile de uyumlu bir vergi sistemini oluşturmak için OYDER olarak her türlü katkıyı vermeye hazırız.”

Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu stabil bir iç pazar satış adetleri ile, 10 yıllık bir vergi sistemi ilamı yapılması durumunda coğrafi olarak çok stratejik bir konumda olan ülkemizin, yabancı yatırımcı çekmesinin önünü açabileceğini de belirterek “ Böyle bir düzenlemenin ülkemizin 2023 ve sonrası hedefleri ile çok uyumlu olacağına, büyüyen ve kalkınan Türkiye'nin yapı taşlarından biri olacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu.