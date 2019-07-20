ASF Otomotiv 5.kez bu listede!

Fortune Türkiye dergisinin 2009 yılından bu yana düzenlediği “Türkiye'nin En Büyük 500 Şirketi” araştırmasının sonuçları açıklandı. ASF Otomotiv, ilk kez 2014 yılında girdiği ve o yıldan beri aralıksız olarak yer aldığı şirket cirolarına göre yapılan Fortune 500 listesinde 2018 yılında 356. sırada yer bularak rekorunu yeniledi.

İstanbul'un en yüksek ciro yapan 184. şirketi



Renault, Dacia, Ford ve FIAT gibi dünyaca ünlü markaların Türkiye'deki yetkili satıcılıklarının yanı sıra Avrupa'nın dev kiralama şirketlerinden Europcar ve Interrent'in Türkiye'deki operasyonlarını yürüten ASF Otomotiv, listedeki İstanbul içi şirketler kategorisinde ise 184'üncü sırada yer aldı.





Türkiye'nin en çok satış yapan yetkili bayisi

Son 10 yılda 125 bin adetlik araç satış rakamına ulaşan ASF Otomotiv, 450 bin araca ise servis hizmeti sağlayarak kendi tarihinin en yüksek performansını elde etmişti. Şirket ulaştığı satış rakamlarıyla son 10

yılda en çok satış yapan yetkili bayii unvanını elinde bulundurmaya devam ediyor.



Fidan: Hedefimiz istikrarlı büyüme

Otomotiv sektöründe son yıllarda yaşanan ÖTV artışları ve kurlardaki sert yükselişlerden kaynaklanan daralmaya rağmen istikrarlı olarak büyümeye devam ettiklerinin belirten ASF Otomotiv Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan: “Otomotiv sektörünün genel gidişatından firma olarak biz de etkilendik. Ancak, ASF Otomotiv 2018 senesini 770 milyon TL ciro ile kapattı. Mevcut koşullarda bu rakama ulaşmanın da büyük bir başarı olduğunu düşünüyoruz. Ayrıca rekabette öne çıkmak için teknolojinin sağladığı ayrıcalıkları en iyi şekilde kullanarak, müşteri beklentilerini en üst düzeyde sağlamaya çalışıyoruz. Tüm iş ortaklarımıza ve tabii ki bu başarının mimarı olan çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.