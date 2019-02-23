Audi e-tron, yüzde 85 eğime tırmandı!

Audi'nin seri üretime geçmeden önce ABD'deki Pikes Peak yarışlarından, Namibya'nın tuz düzlüklerine kadar birçok zorlu parkurda, ekstrem koşullarda test edilen ilk elektrikli SUV modeli e-tron'un bu kez durağı Avusturya Kitzbühel Kayak Merkezi oldu. Özel olarak hazırlanan e-tron, dünyanın en zorlu Alp disiplini pisti Streif'in yüzde 85 eğime sahip en dik noktası Mausefalle'i, tırmanmayı başardı.

Audi, bu zorlu tırmanış öncesinde e-tron'da birkaç geliştirme yaptı. Otomobilin öncelikle arka aksta bulunan iki ve ön aksta bulunan bir elektrikli motoru için ekstra güç verecek özel bir quattro sistemi hazırlandı. Böylece e-tron,503 HP (370 kW) güce ve toplam 892 Nm torka sahip oldu. Otomobilin yazılımı tork dağılımı için modifiye edildi. e-tron'a son olarak daha iyi tutuş sağlamak üzere 19 inçlik kar lastikleri takıldı. Güvenlik için kafes ve yarış koltuğu takılan e-tron, tırmanış sırasında da hiçbir çekiş gücü sağlamayan ancak herhangi bir acil durumda devreye girebilecek bir de halat ile de sağlama alındı.