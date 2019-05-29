Avrupa'da satışa sunulan otomobillerin tasarımlarını, teknik yapılarını ve güvenlik performanslarını, çarpışma testleri sonrasında titiz biçimde denetleyen bağımsız güvenlik kuruluşu EuroNCAP, Audi e-tron'a 5 Yıldız verdi.

EuroNCAP'in testlerinde tam puan olan 5 yıldızı almak için, testlerin yapıldığı yetişkin yolcu, çocuk yolcu, yaya güvenliği ve sürüş destek sistemlerinden oluşan 4 kategoriden de yüksek puan almak gerekiyor. Ayrıca aktif sürüş güvenliği sistemlerinin de bu puanlara katkısı oluyor.

Aracın ön kısmının yüzde 40'lık bölümünün, 64km/s hızla bir engele çarptırıldığı ‘Offset Çarpışma Testleri‘nde e-tron, ‘Yetişkin Yolcu Koruması‘ ve ‘6-10 yaş Çocuk Yolcu Koruması' değerlendirmelerinde en iyi sonuçları elde etti. Aracın ön bölümünün tamamının bir bariyere çarptırıldığı testler sonucunda da her iki kategoride başarılı sonuçlar alan e-tron, ‘Yan Bariyer Testi'nde de en iyi puanları aldı.

Yayaların veya yolda zarar görebilecek diğer canlıların korunmasıyla ilgili yapılan testlerde ise, e-tron’un kaputun yüzeyinin neredeyse tamamının, darbe sonrası yayanın kafasını koruduğu belirlendi. Aynı şekilde tampon da çarpışmalarda iyi koruma sağladı ve yayaların bacak bölgelerinin korunduğunu gösterdi. e-tron'un başarısının belgelendiği bir diğer kriter de sunulan güvenlik sistemleri oldu. Özellikle,AEB – Auto Emergency Braking/Otomatik Acil Fren Sistemi, yayaların haricinde, diğer canlılar, araçlar ve bisikletliler için de en korumayı sağladı.