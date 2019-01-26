Audi ödüle doymadı!

Kelley Blue Book‘tan Audi Q5 ve Audi Q7'ye Best Buy

Kasım ayında ödüllerin ilki ABD'de düzenlenen ‘Kelley Blue Book Ödülleri'nden geldi. ABD’nin önde gelen pazarlama yayınlarından Kelley Blue Book'un, ürün ve hizmetleri fiyat ve kalite açısından değerlendirdiği yarışma olan Best Buy'da Audi iki ödül birden aldı. Yarışmanın 2019 model yılı araçların değerlendirildiği bölümünde, Kompakt Lüks SUV kategorisinde Audi Q5, Orta Sınıf Lüks SUV kategorisinde ise Audi Q7, ‘Best Buy‘ ödüllerine layık gördü. Audi Q5, yenilikçi teknolojisi, quattro dört tekerlekten çekiş sistemi ve verimliliğiyle üst üste ikinci kez ‘Best Buy‘ ödülünü alma başarısını gösterdi. Yarışmada Audi Q7'de kalitesi ve lüks karakterinin yanı sıra, şık tasarımı, sessiz ve konforlu sürüşü özellikleriyle sınıfının birincisi seçildi.

Japonya’da lüks sınıfın en iyileri Audi A8 ve A7 Sportback

Dünyanın en önemli lifestyle yayınlarından biri olarak kabul edilen GQ'nun Japonya edisyonu, Audi'nin iki modelini birden ‘Yılın Lüks Otomobilleri-Luxury Cars oft he Year‘ ödülüne layık gördü.

Audi Q8, İspanya'da üçledi

Audi, Q8 modeliyle, İspanya'dan üç ödül aldı. İlk ödül, 30’dan fazla ülkede 150’den fazla gazete ve dergiye sahip Avrupa'nın en büyük yayıncılık kuruluşlarından biri olan Axel Springer İspanya'dan geldi. Kuruluşa bağlı olarak yayınlanan ve Avrupa'nın en saygın otomobil dergilerinden Auto Bild'in İspanya edisyonu, ‘Motor Awards 2018'de Audi Q8‘i büyük ödüle layık gördü. Auto Bild España dergisi okurları, Audi Q8'i Büyük SUV kategorisinde birinci seçti.

İkinci ödül de yine Avrupa'nın önemli yayınlarından Top Gear'ın İspanya edisyonundan; derginin düzenlendiği yarışmada Audi Q8 tasarımıyla birinciliği elde ederek ‘Award for Design'ı kazandı.

Audi Q8'in İspanya'daki üçüncü ödülü, bir başka uluslararası yayının İspanya edisyonu Car&Driver dergisinden geldi. 24 yıldır düzenli olarak gerçekleştirilen yarışmada okuyucular, internette yaptıkları oylamayla Audi Q8'i büyük ödüle layık gördü.

Fransa’da Audi’ye altı ödül

Fransa'nın otomotivle ilgili ünlü mecralarından L'argus, Audi’yi iki ödüle layık gördü: Argus Award 2019'da ‘Aile ve Premium SUV‘ kategorisinde Audi Q8 büyük ödüle layık görülürken, Audi Q5 de yüzde 93,8 müşteri memnuniyeti oranıyla ‘First in Quality‘ ödülünü kazandı.

Fransa'da 1945 yılından bu yana dağıtım, onarım, satış sonrası hizmetler gibi konularda yayınlanan referans dergisi Auto Infos, Audi'yi karlılık kategorisinde birinci seçerek ‘Award of Used Car Rentability‘ ödülünü verdi.

Fransa'daki bir diğer ödül, Auto Moto Dergisi'nden. Derginin düzenlendiği Innovations Award 2018'de, Audi Q3, ‘Yılın Otomobili – Car of the Year‘ unvanını aldı. Kompakt SUV’un ikinci jenerasyonu tasarımı ve geniş iç yapısıyla seçmenlerin beğenisini kazandı.

Audi'ye bir ödül de Fransız Trafik Bilgi Servisi'den geldi. Markanın en yeni modeli olan Audi e-tron, ‘Coyote Awards 2019'da, ‘Techo-Car 2019‘ ödülünü aldı. Model, sürücü desteği, konfor, bilgi-eğlence alanlarındaki yenilikçi teknolojisiyle bu ödüle layık görüldü.

Son ödül, high-tech ürün inceleme ve haberlerinin yer aldığı lesnumériques.com editörlerinden geldi; sitenin gerçekleştirdiği Les Etoiles sıralamasında, Audi A7 Sportback en iyi bağlantılı otomobil olarak onurlandırıldı.

Yenilik Zirvesi: “En İyi Konferans” kategorisinde birincilik elde etti

Markaların toplantı, seminer, fuar gibi etkinliklerindeki yaratıcılığı ve uygulama başarılarının yetkin ve bağımsız bir jüri tarafından değerlendirildiği BrandEX ödülü Audi'ye verildi.

2018 yılında ikincisi düzenlenen, ana teması mobilite olan (MQ-Mobility Quotient) ve 700'ü aşkın uluslararası düşünce liderinin yapay zeka, sanal gerçeklik, otonom araçlar ve elektrikli mobilite konularında görüş alışverişinde bulunduğu Audi MQ! İnovasyon Zirvesi, En İyi Konferans kategorisinde BrandEx Gold Ödülü’nü kazandı.