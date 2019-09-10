Audi yeni RS 7’yi tanıttı!

Frankfurt’un bir diğer önemli yıldızı da Audi standındaydı. Audi coupe sedan otomobili olan A7’nin en hızlı versiyonu RS 7 ile otomobil severleri buluşturdu.

Yeni otomobil hafif hibrit diye adlandırılan 48 voltluk bir elektrik sistemine de sahip. Bu sayede otomobilin kalbi olan V8’e elektrikle destek veriliyor. Bu durum otomobilim CO2 salımını düşürürken, yakıt tüketim sarfiyatını da azaltıyor. Ayrıca elektrik motorunun otomobilin gidişine de katkısı olumlu oluyor.

Yeni RS 7’nin tasarımındaki keskin detaylar aracın agresif olan doğal duruşunu daha da yukarıya taşımış durumda. Yeni RS7 600 beygir güç ve 800 Nm tork üretiyor. Otomobilin 0’dan 100 km/s hıza ulaşması 3.6 saniye sürüyor ve maksimum olarak 305 km/s hıza ulaşabiliyor.

Audi RS 7 Sportback 2020 yılının ilk çeyreğinde Almanya ve Avrupa ülkelerinde satışa sunulacak.